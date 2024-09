Scandal între Cornel Luchian și ispita Alin! S-a lăsat cu amenințări: „Toți care s-au pus cu mine au...”

Sezonul opt Insula Iubirii a ajuns la final, însă concurenții și ispitele încă sunt în prim plan. Recent, un nou scandal s-a aprins, iar de data aceasta protagoniștii sunt Alin Simoiu și Cornel Luchian. Se pare că spiritele sau încins între cei doi, iar totul ar fi pornit chiar de la Iustina. Cum s-a întâmplat totul și cum s-a ajuns la amenințări grele?

Cât timp s-au aflat la Insula Iubirii, Iustina și Alin s-au înțeles destul de bine, iar tânăra chiar s-a deschis în fața lui Alin, preferând compania acestuia. La rândul său, ispita masculină i-a oferit câteva sfaturi Iustinei și chiar a fost lângă ea. Ei bine, se pare că a fost nevoie de doar o replică pentru a aprinde butoiul cu pubere, iar de acolo lucrurile au explodat.

(CITEȘTE ȘI: CÂT COSTĂ ȚINUTELE MARCA ALIN SIMOIU, DE FAPT. ORICINE ȘI LE POATE PERMITE!)

Așa cum spuneam, e scandal între Alin și Cornel, iar totul a plecat de la Iustina. Se pare că spiritele sau încins după ce ispita ar fi spus că nu și-ar dori o femeie ca Iustina. Această lucru l-a enervat pe Cornel, care nu a zăbovit prea mult și a ieșit la atac.

După afirmația lui Alin, Cornel a lansat câteva mesaje jignitoare la adresa ispitei. Mai mult, se pare că s-a lăsat și cu amenințări, iar Alin a fost prevenit că nu o să o ducă prea bine dacă mai continuă războiul.

„Asta cu Cornel nu am vrut să o spun, dar trebuie să afle și lumea ce fel de persoană este el, să vadă fața lui, dar și a Iustinei. Cornel imediat după ce eu am spus că nu mi-aș dori o femeie ca și Iustina, el a intrat pe Instagram, m-a înjurat, mi-a dat mesaje de amenințare.

Am încercat să-l fac să înțeleagă că nu ne putem certa prin live-uri și mesaje, cel mai bine ar fi să ne vedem personal și să rezolvăm personal ce am de împărțit că nu înțeleg. Am mesaj de la el când îmi spune să mă uit după umăr pentru că toți care s-au pus cu mine s-au terminat sau au terminat-o urât. Eu tot încercam să-l conving să ne vedem, să discutăm despre asta”, a declarat Alin Simoiu, la Xtra Night Show.