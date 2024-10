Probleme de sănătate pentru Laura Cosoi, după a patra naștere: „Am făcut o criză”

Laura Cosoi este în culmea fericirii de când a adus pe lume cel de-al patrulea copil! Prezentatoarea de televiziune și soțul ei au împreună 4 fetițe superbe. Actrița se declară împlinită pe toate planurile, căci îi merge ca pe roate atât în viața de familie, cât și-n cea profesională. Doar că, bucuria ei a fost cam umbrită zilele acestea din cauza faptului că nu s-a simțit prea bine. La două luni de la ultima naștere, moderatoarea de la Antena Stars s-a confruntat cu o situație dificilă. Despre ce a fost vorba?

Laura Cosoi a avut parte de clipe dificile, ieri dimineață, când s-a trezit cu o durere puternică de stomac. La două luni de când a născut pentru a patra oară, vedeta de televiziune a recunoscut că întâmpină unele probleme de sănătate. Nu s-a simțit deloc bine, a acuzat o stare de rău, însă chiar și așa a făcut tot posibilul să se prezinte la datorie. A luat-o pe Aida cu ea la filmări, pentru că micuța trebuia alăptată.

„Am făcut o criză de stomac azi noapte și nici acum nu mă simt prea bine, dar am reușit să ajung să îmi împrospătez blondul pentru că urmează o perioadă de filmări și ședințe foto pentru film. (…) Am crezut că nu o să pot să filmez azi dar m-am mobilizat și mă bucur, pentru că am niște invitați minunați. Am luat-o și pe Aida cu mine că nu am reușit să las lapte acasă.”, a spus Laura Cosoi, în mediul online.