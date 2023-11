Problemele cu alcoolul ale lui Dragoș Pătraru, de la Starea Nației, despre care nu s-a știut nimic: „Era sevrajul, în mod cert”

Dragoș Pătraru (46 de ani) a acceptat provocarea lui Mihai Morar de a veni la podcastul său, unde au avut o discuție de aproape trei ore. Prezentatorul de la Starea Nației a atins mai multe subiecte de interes, printre care problema obezității și a oamenilor care nu au timp să se concentreze pe propria lor persoană. Cu acest prilej, a recunoscut că a fost dependent de alcool.

În lupta pentru supraviețuire, mulți nu mai au timp să se gândească la ei, la nevoile lor, la dorințe și de ar dori, de fapt, să facă. Ajung în punctul în care alimentația și un stil de viață sănătos cad pe locul al doilea, primul fiind ocupat de asigurarea nevoilor de bază. Din lipsa obiceiurilor care aduc fericirea și împlinirea, dependențele găsesc portița pe care să intre și să distrugă. Acesta a fost și cazul lui Dragoș Pătraru.

În prezent, Dragoș Pătraru se poate lăuda cu faptul că are și promovează un stil de viață sănătos. De ani buni, reușește să se mențină la 86 de kilograme, dar ajunsese chiar aproape de 130 de kilograme. Așa cum recunoaște chiar el, consuma mâncare de tip fast food și consuma alcool. Târziu i-a venit ideea de a se apuca de sport.

„La mine a fost îngrășare pe fond de porcism, să înțelegem.Mâncam mult, mâncam ca porcul, beam, cum bea toată lumea, ca să zic așa, adică foarte mult și atunci am zis că nu sunt ok lucrurile astea. Citeam deja, destul de mult și pe măsură ce citeam mai mult înțelegeam că nu îmi place de mine și de drumul pe care îl urmam. Atunci am zis că trebuie să mă ocup foarte serios de partea asta și am luat câteva măsuri”, a spus prezentatorul TV în podcastul Fain&Simplu cu Mihai Morar .

Dragoș Pătraru și-a dat seama, în 2013, că nu alcoolul este soluția, ci un stil de viață sănătos. A încercat diete, sală, dar abia în punctul în care a conștientizat sevrajul, a început schimbarea în bine.

„Eu am avut norocul să pot să scap de aceste dependențe, înlocuindu-le cu unele bune. Când am lăsat alcoolul pentru prima dată, în 2013… gândește-te că eu de atunci am zis că nu mai vreau să beau, dar întâi au fost porcăriile alea cu uite cum o să slăbesc eu, o să merg la sală și de luni până vineri nu o să beau, o să beau doar vineri și sâmbătă. Am trecut prin toate fazele tâmpeniei, absolut toate, le-am luat la rând. Am zis să nu e ok băutura și când m-am decis să las, veneam acasă și eram în sevraj.

Aveam o stare de agitație, deschideam frigiderul, iar îl închideam, era nevoia pentru că ți-ai obișnuit corpul cu alcoolul, cu otrava asta nenorocită. Am depășit aceste stări, am reușit să le înlocuiesc cu obiceiurile bune”, a spus jurnalistul pentru sursa citată anterior.