Problemele de pe litoralul grecesc! Ce spune o româncă despre vacanța din Thassos. „Un dezastru… un fel de Eforie”

Sezonul estival este în plină desfășurare, iar tot mai mulți români și-au petrecut vacanța la mare. Ca în fiecare an, mulți au ales să meargă pe litoralul grecesc, acolo unde se presupune că lucrurile stau mul mai bine, față de litoralul românesc. Însă nu toți par să fie mulțumiți de condițiile elene.

O româncă a împărtășit pe pagina de Facebook, „Forum Grecia” experiența sa. Aceasta și-a petrecut vacanța în Thassos și a fost destul de dezamăgită de ce a găsit acolo. Femeia a scos în evidență părțile proaste, dar a subliniat și lucrurile pozitive.

Problemele de pe litoralul grecesc

„Când toată Grecia este superbă, dar pentru prima dată pleci dezamăgit….. Mi-a luat ceva să scriu povestea asta, dar am zis că, aşa cum m-au ajutat şi pe mine sfaturile unor iubitori de plaiuri elene, pe acest forum, e de datoria mea să vorbesc despre plusuri şi minusuri.

Aşadar….. Petrec de câţiva ani încoace 3-4 vacanţe pe an în Grecia, zic totuşi că am umblat ceva şi știu cam 1% din pământul şi apele greceşti, ca să-mi dau cu părerea. Anul acesta am zis să merg în renumitul Thassos, pentru prima dată în viaţă. Am auzit păreri şi pro şi contra, dar eu, până nu mă conving singură, nu-mi fac nicio părere. Şi am ajuns la următoarele concluzii:

Dacă ai fost pe alte insule greceşti înainte, Thassos-ul ţi se vă părea un dezastru. Este insula familiilor cu copii, deci, adulţii singuri nu prea vor avea parte de intimitate, dacă asta îşi doresc Unele plaje sunt supra supra supra evaluate/lăudate şi realitatea este cu totul alta. Mâncarea este OK, dar nu atât de bună ca în alte zone ale Greciei Staţiunile principale sunt un fel de Eforie, extrem de aglomerate ….. Concluzia este că Thassos este o insulă frumoasă, dar nu pentru cei că mine, plimbăreţi şi dornici de explorare zilnică.

În schimb, m-am îndrăgostit de oamenii din Thassos, pentru care am cea mai mare admiraţie. Sunt extrem de primitori, de oneşti, de zâmbitori, chiar şi atunci când nu mai pot….

Georgia Sotiraki de la Pension Maria- un loc absolut minunat, îngrijit cu multă dragoste de această femeie senzaţionala, Vasilis şi soţia lui, patronii de la restaurantul (da, chiar e restaurant, nu tavernă) Sea Breeze de pe plaja San Antonio, cea mai buna mâncare din Thassos.

Mai scump, dar a meritat din plin Panos, beach boy-ul de 19 ani de la Ammouda, de pe plaja Psili Amos, care, oricât de extenuat era, le zâmbea tuturor şi era super atent cu toţi clienţii. Echipei de la taverna plajei Psili Amos. Nu am văzut niciodată atâta energie la niște ospătari, care alergau la propriu, doar să îi servească mai repede pe clienţi. Vacanţă frumoasă tuturor!”, se arată în postarea femeii.

