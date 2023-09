Problemele din căsnicia lui Cabral, de la Pro Tv, „rezolvate” de un fotomodel! În brațele ei și-a găsit liniștea după divorțul de Luana

În urmă cu ani de zile, un cuplu atipic atrăgea atenția în showbiz-ul românesc. Luana Mitran (56 de ani) și Cabral Ibacka (45 de ani) s-au întâlnit în cadrul unui casting și părea că a fost dragoste la prima vedere. După ce blondina și-a încheiat fosta căsnicie, a început relația cu vedeta Pro TV, însă aceasta nu a durat mai mult de doi ani. După despărțire, actualul soț al Andreei Ibacka și-a găsit liniștea în brațele unui fotomodel.

Povestea de iubire dintre Luana și Cabral a fost una intensă și pătimașă. Cei doi s-au iubit cu foc vreme de doi ani și au împreună și o fata, care a ajuns acum la vârsta de 20 de ani. Însă, deși credeau că o să rămână împreună pentru toată viața, se pare că flacăra s-a stins destul de rapid, iar după mai puțin de doi ani, aceștia au semnat actele de divorț. După separare, Cabral și-a găsit repede consolarea în brațele unui fotomodel.

Cabral, relație pasională cu Aminata

După ce Cabral și Luana și-au încheiat socotelile, vedeta Pro TV și-a găsit repede fericirea în brațele unei tinere atrăgătoare. Mai exact, acesta s-a iubit pentru o vreme cu o tânără manechină mulatră, pe nume Aminata, cea care îi fusese înainte iubită lui Costin Mărculescu.

Însă, relația dintre Cabral și Aminata, chiar dacă a fost benefică pentru actualul soț al Andreei Ibacka, nu a durat prea mult. După doar câteva luni de iubire, aceștia și-au spus adio și au luat-o pe drumuri separate. Însă, nici despărțirea nu a durat mult, căci la scurt timp cei doi au încercat o împăcare.

Aceștia au mai bifat câteva ieșiri publice împreună, dar au ajuns rapid la concluzia inițială, așa că a urmat despărțirea definitivă. Chiar dacă povestea de dragoste nu a durat prea mult, aceasta a fost benefică pentru Cabral, care a reușit să uite de fost soție și să fie gata pentru o nouă relație serioasă.

„Am suferit, am plâns”

Deși povestea de dragoste dintre Luana și Cabral nu a fost una de lungă durată, despărțirea a fost destul de grea, mai ales pentru blondină. Aceasta a mărturisit că a suferit mult după cel care i-a fost partener, însă nu a vrut să îl îngrădească, așa că le-a lăsat liber.

După separare cei doi au rămas în relații foarte bune și asta de dragul fetei pe care o au împreună. Aceștia păstrează legătură și în prezent și nu au niciun resentiment unul la adresa celuilalt.

„Erau 11 ani diferență între noi. Când am avut o relație cu el nimeni nu privea persoanele de culoare, nu era focus pe ele. Toată trăirile noastre nu erau în văzul lumii. Am avut și am o preferință pentru bărbații mai tineri, îmi place să lucrez cu tineri și nu mă gândesc la partea erotică, pentru că sunt mult mai multe părți interesante.

La 30 de ani mi se părea că am îmbătrânit și că nu am făcut nimic cu viața mea și visam un bărbat eroic, energic și l-am captat pe Cabral cu gândurile mele.

Am fost foarte dornică să-i acord o șansă, am intrat într-o relație destul de rapid, drept urmare am încheiat socotelile cu vechea căsătorie. Vâsleam în același sens amândoi

M-am dăruit lui Cabral cu totul, a fost ceva extraordinar, sunt foarte fericită pentru el. Am rodit niște semințe care au prins foarte frumos. Este un bărbat cu o carieră extraordinară, are o soție frumoasă, e fericit, iar noi nu am pierdut legătura deloc.

Ne-am iubit, ne-am dăruit și la un moment dat a dorit altceva, nu are nicio legătură vârsta. S-a deschis o altă lume, a trecut dintr-o zonă în care trăia într-una în care zbura, și eu, iubindu-l, l-am lăsat. Am suferit, am plâns, au existat gelozii. El a plecat de tot și asta a fost”, declara Luana, în urmă cu ceva timp.