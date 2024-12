Produsele care nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion 2025. Ce să mănânci ca să ai noroc tot anul

Ca să aibă parte de noroc în anul care vine, mulţi români tin cont de sfaturile specialiştilor care spun că în noaptea dintre ani trebuie să mâncăm anumite bucate dacă vrem să ne meargă bine în 2025.

Carnea de pasăre, de această dată trebuie să fie neapărat cocoș, curcan sau gâscă. Dacă sacrificăm o găină nu o să avem parte de noroc pentru că ea scurmă ori mănâncă din urmă. O altă credinţă populară spune că de Anul Nou este bine să se mănânce peşte, pentru a avea o trecere lină şi uşoară prin anul ce urmează, precum cea a peştelui prin apă.

Pentru noaptea dintre ani, bucătarii pregătesc şi tot felul de dulciuri care exprimă, potrivit superstiţiilor, modul armonios de relaţionare cu prietenii şi cu rudele. Şi plăcintele cu răvaşe sunt la mare căutare de Revelion. La noi, în sudul țării, se pun mici bilețele între foile plăcintei și bani de argint, pentru a afla ce-i este menit fiecăruia. Cine găsește banul va avea noroc tot anul.

De asemenea, de Revelion este bine sa consumați cât mai multe fructe, mere și 12 boabe de struguri, câte una pentru fiecare lună a anului următor. Potrivit superstițiilor acestea aduc un an îmbelșugat.

Superstiții de Anul Nou

În ultima zi din an, dar şi în prima zi a Anului Nou, este bine să nu facem cheltuieli şi să nu aruncăm nimic din casă – nici măcar gunoiul, deoarece, se spune, odată cu el aruncăm afară din casă şi norocul. Totodată, oamenii nu trebuie să aibă nicio datorie când începe noul an. În caz contrar, ei vor rămâne datori întreg anul.

Conform tradiţiei populare, la miezul nopţii dintre ani uşa casei trebuie să fie deschisă, pentru a-i face loc anului vechi să iasă şi Anului Nou să intre. Bătrânii spun că la trecerea dintre ani este bine ca fiecare persoana să poarte o haină nouă şi ceva roşu, dar şi să aibă în buzunar nişte bani.

La petrecerea de Revelion nu avem voie să purtăm culoarea galben. Aceasta aduce ghinion și vrajbă. De asemenea, Anul Nou nu trebuie să ne găsească supărați. Dacă aveam vreo dispută cu cineva, aceasta ar trebui rezolvată până în miezul nopții. Dacă vom intra în noul an certați, atunci tot anul o să fie presărat cu numeroase conflicte.

De altfel, prima persoană care ar trebui să calce pragul în prima zi din an trebuie sa fie bărbat şi neapărat brunet, dacă vreţi noroc şi belşug tot anul. Tot în prima zi din an, evitaţi să daţi bani cu împrumut ori cadouri – riscaţi să nu aveţi un an îmbelşugat.