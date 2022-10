Produsele mamei Geta, la mare căutare! Cât costă un kilogram de brânză de oaie la piață, în Hațeg

Cât costă un kilogram de brânză de oaie vândută de mama lui Culiță Sterp? Ei bine, mama Geta a dat din casă și a vorbit despre afacerea pe care o are la Hațeg, dar, și despre motivul pentru care refuză să vină în București.

Mama Geta face bani frumoși din comerțul cu produse lactate. Femeia deține un magazin, într-o piață din Hațeg, acolo unde vinde produse naturale. Brânză de oaie, cașcaval, telemea și smântână, toate lactatele fiind roadele afacerii de familie.

Cât costă un kilogram de brânză de oaie la magazinul Getei Sterp

Mama fraților Sterp este apreciată de o întreagă comunitate, iar produsele ei sunt la mare căutare în Hațeg, motiv pentru care este decisă să rămână în acea zonă. Femeia vinde un kilogram de brânză de oaie cu 48 de lei.

Vezi și: CULIȚĂ STERP A AFLAT CINE I-A FURAT SEIFUL DE 100 DE KILOGRAME, PLIN CU BANI: ”CEL MAI MARE REGRET AL MEU ESTE…”

Deși ar avea succes și în Capitală, Geta Sterp nu vrea să-și extindă afacerea, mai ales că prețul chiriilor din București sunt destul de piperate.

„Nu am magazin la București, vindem doar aici, la Hațeg. Nu am vrut să vindem la București, că sunt chiriile prea mari. Eu sunt obișnuită aici”, a spus mama Geta pentru Fanatik.

În afacerea mamei Geta sunt implicați și doi dintre copiii acesteia, Iancu Sterp, și Getuța, alături de soțul ei. Cu ceva timp în urmă, Geta Sterp declara că fiica ei este cea care se ocupă mai temeinic de oile de la stână, însă, lucrurile se vor schimba atunci când va decide să devină mamă.

Getuța, sora lui Culiță Sterp, s-a căsătorit recent, însă, atât cât va putea, își va ajuta mama.

Vezi și: CULIȚĂ STERP, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE! DANIELA ILIESCU, MAMA COPILULUI SĂU, PREZENTĂ LA NUNTA LUI CU CARMEN DE LA SĂLCIUA

„Băiatul acela (n.r.: Sebastian, soțul Getuței), el nu are timp să meargă zi de zi la oi, că el chiar nu are timp. Ei au o afacere cu lemne, dar Getuța ține oile în continuare. Ea o să vină să ne ajute și la oi, atâta timp cât are ea disponibil, până când o să aibă copii.

Când o să aibă copii, cred că lasă tot baltă, se ocupă doar de copii și creșterea lor. Așa mi se pare și normal, când ai copii mici să te ocupi de ei, nu bonă și nu nimeni. Mama e sfântă! Acuma aleargă și până la mine și mă mai ajută”, a spus recent mama Geta,