Prognoza meteo 15 – 28 iulie. Cât mai ține canicula și când vin ploile în România VIDEO

România se topește sub temperaturi caniculare. În prezent, ne confruntăm cu cel mai mare val de caniculă din acest an, iar zilele dogoritoare nu s-au sfârșit. În această săptămână întreaga țară are aparte de temperaturi greu de suportat, vorbim chiar și de valori de 42 de grade Celsius, la umbră. Însă, cupola de foc se va retrage ușor, ușor, iar meteorologii vin cu unele vești îmbucurătoare. Când vin ploile în România?

Meteorologii vin cu vești bune pentru români. Se pare că valul de caniculă insuportabilă urmează să se diminueze în zilele următoare și chiar își vor face simțită prezența și precipitațiile în unele zone din țară. Potrivit prognozei Accuweather, ar urma ca primele picături de ploaie să cadă în Capitală duminică, pe data de 21 iulie. De asemenea, de săptămâna viitoare aria ploilor se extinde.

Cât mai ține canicula și când vin ploile în România

Deși în prezent aproape toată țara se află sub cod roșu de caniculă, se pare că meteorologii vin cu vești bune și anunță că temperaturile din termometre vor începe să scadă. Potrivit meteorologilor, de la mijlocul săptămânii, valul de căldură şi caniculă se va diminua uşor în intensitate şi se va mai restrânge ca arie.

Temperaturile încep să scadă, însă chiar și așa disconfortul termic va fi în continuare deosebit de accentuat în mare parte a țării. Însă, precipitațiile încep să își facă și ele apariția în vestul, nordul şi estul ţării şi izolat în rest.

„De la mijlocul săptămânii valul de căldură şi canicula vor diminua uşor în intensitate şi se vor mai restrânge ca arie, însă disconfortul termic va fi în continuare deosebit de accentuat în mare parte a ţării. Joi, temperaturile maxime se vor încadra în general între 29 şi 39 de grade Celsius, iar noaptea va fi tropicală în majoritatea zonelor, astfel că minimele termice vor fi cuprinse între 17 şi 26 de grade Celsius, mai coborâte în zonele depresionare. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate după-amiază şi seara, când se vor semnala averse ce vor avea şi caracter torenţial, descărcări electrice şi intensificări ale vântului, la munte, în vestul, nordul, centrul, sudul şi estul ţării şi izolat în rest. Pe alocuri cantităţile de apă vor fi mai însemnate şi vor fi condiţii de grindină şi vijelii”, anunță specialiștii de la ANM.

Prognoza meteo 15 – 28 iulie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis luni prognoza pentru următoarele două săptămâni, mai exact pentru perioada 15 – 28 iulie.

Banat

Valul de căldură se va menține intens la începutul intervalului, când mediile maximelor vor fi de 40 de grade, apoi vremea va intra într-un proces de răcire, iar maximele vor ajunge la medii de 34 de grade în data de 20 iulie, după care nu vor mai avea variații semnificative.

Temperaturile minime vor fi în jurul a 20 de grade, mediat regional, până în 21 iulie, caracterizând în continuare nopți tropicale, apoi vor coborî la 16 grade.

Probabilitatea pentru averse și descărcări electrice va fi mai ridicată după data de 17 iulie. Acestea se vor manifesta cu precădere în cursul după-amiezilor și izolat pot deveni intense.

Crișana

Valul de căldură va fi intens în primele două zile, apoi va diminua treptat, astfel încât până la finalul intervalului de prognoză, valorile termice se vor apropia de cele caracteristice acestei perioade.

Temperaturile maxime vor avea medii între 36 și 39 de grade până în 19 iulie, apoi vor ajunge la 30…32 de grade. Regimul termic nocturn va mai caracteriza nopți tropicale, cu 20 de grade mediat regional până spre finalul primei săptămâni, apoi va coborî spre 16 grade.

Ploi în general pe arii restrânse și sub formă de aversă se vor semnala cu precădere după-amiaza, pe aproape tot parcursul intervalului.

Transilvania

În primele două zile din interval canicula va fi intensă și persistentă, cu medii ale maximelor de 36…38 de grade, apoi se va pondera treptat, astfel că regimul termic diurn va avea valori între 30 și 34 de grade, mediat regional.

Temperaturile minime se vor situa, în medie, între 16 și 18 grade până pe 15 iulie, apoi vor coborî ușor spre 14 grade.

Fenomene de instabilitate atmosferică, respectiv averse și descărcări electrice vor fi probabile aproape în fiecare după-amiază, dar din 19 iulie acestea vor deveni mai intense și pe areale mai mari.

Maramureș

Valul de căldură se va retrage și va diminua treptat în intensitate, mai ales din 17 iulie. Temperaturile maxime vor fi în medie între 32 și 36 de grade între 15 și 19 iulie, apoi vor mai avea ușoare oscilații în jurul a 30 de grade. Regimul termic nocturn va fi relativ staționar până în data de 20 iulie, la valori de 19 grade mediat regional, după care va marca un proces de scădere treptată spre minime mediate în jurul a 14 grade.

Vor fi averse și descărcări electrice după-amiaza pe spații restrânse, dar foarte probabil ca, în intervalul 18…22 iulie, gradul de instabilitate atmosferică să fie în accentuare și acestea să se manifeste pe arii mai extinse.

Moldova

Până în data de 17 iulie, valul de căldură va fi intens, astfel că media maximelor se va situa în jurul a 39 de grade, însă ulterior, acesta se va retrage treptat, astfel încât valorile termice diurne vor oscila între medii de 32…34 de grade. Regimul termic nocturn va caracteriza nopți tropicale, cu minime de 20….22 de grade mediat regional, însă din data de 20 iulie va marca o scădere spre valori de 16…18 grade.

Probabilitatea apariției ploilor va fi mai ridicată în intervalul 18…22 iulie. Vor fi mai ales averse însoțite de descărcări electrice, ce izolat pot deveni torențiale și mai intense.

Dobrogea

Valul de căldură va diminua treptat în intensitate și valorile termice vor marca o scădere mai semnificativă din data de 19 iulie. În aceste condiții, regimul termic diurn va debuta cu medii de 36…38 de grade, dar până la sfârșitul intervalului va junge la 32 de grade mediat regional. Nopțile vor fi tropicale pe aproape tot parcursul intervalului, cu medii ale minimelor între 20 și 24 de grade, dar cel mai cald se estimează a fi între 16 și 19 iulie.

În mare parte din interval regimul pluviometric va fi deficitar. Probabilitatea pentru fenomene specifice instabilității atmosferice, respectiv averse și descărcări electrice, va fi mai ridicată în zilele de 18, 19 și 20 iulie.

Muntenia

Vremea se va menține caniculară, cu disconfort termic accentuat în primele zile de prognoză, astfel încât maximele vor fi în medie de 40 de grade, însă din data de 17 iulie temperaturile vor scădea treptat și vor avea variații între 34 și 38 de grade. Minimele termice vor caracteriza în continuare nopți tropicale, cu valori medii de 20…22 de grade, pe intervalul 15…20 iulie, după care vor coborî spre 18 grade.

Gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat între 18 și 22 iulie și se va manifesta cu precădere în cursul după-amiezilor, prin averse ce pot avea și aspect torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.

Oltenia

Între 15 și 18 iulie maximele vor avea media în jurul valorii de 40 de grade, regiunea fiind în continuare sub persistența masei de aer cald, însă până în data de 20 iulie se va resimți o răcire, spre medii ale maximelor de 32 de grade. După această dată, nu vor mai fi variații semnificative în regimul termic diurn, acesta se va situa, în medie, între 34 și 36 de grade. Minimele termice se vor menține ridicate, în jurul a 20 de grade mediat regional, dar din data de 23 iulie vor scădea ușor spre valori în jurul a 18 grade.

Între 19 și 22 iulie vremea va deveni instabilă. Se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului ce izolat pot deveni mai intense.

La munte

Vremea se va răci treptat până în data de 20 iulie, astfel că maximele vor varia între 28 și 22 de grade mediat regional, iar minimele vor fi între 16 și 20 de grade. Ulterior, nu vor mai fi variații semnificative, astfel încât regimul termic diurn va fi, în medie, de 20 de grade, iar cel nocturn de 12…14 grade.

Se vor semnala averse și descărcări electrice în cursul după-amiezilor pe arii restrânse, dar din data de 18 iulie vor fi în extindere și în intensificare.

