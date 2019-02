PROGNOZA METEO. Ninsori şi viscol în mare parte din ţară. De când se încălzeşte vremea

PROGNOZA METEO. Miercuri, temperaturile se vor situa în jurul mediilor caracteristice perioadei în cea mai mare parte a țării. Vor fi înnorări temporare și pe arii restrânse precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, la începutul zilei în sud, iar în partea a doua a intervalului în nord și nord-est. Vântul va prezenta intensificări în zona montană, dar și în Dobrogea, Moldova și sudul Banatului. Joi va continua să ningă la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, dar și în Dobrogea și Moldova.

PROGNOZA METEO. La noapte, cerul va avea înnorări, dar aria precipitațiilor va fi în restrângere. Va ninge în zonele montane, cu precădere în masivele sudice, iar pe arii restrânse în Transilvania și în Moldova, în timp ce în Oltenia și Muntenia treptat vor predomina ninsorile. În Dobrogea, trecător și izolat, vor fi mai ales ploi. Vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali, unde la peste 1500 m, rafalele vor depăși 80…90 km/h viscolind ninsoarea, iar temporar și la cote mai reduse și în sudul, centrul și estul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -9 și 1 grad.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI: Vremea va fi închisă și se vor semnala precipitații la început sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare, dar stratul de zăpadă nou depus nu va fi consistent. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi în jur de 0 grade.

PROGNOZA METEO MIERCURI: Valorile termice se vor situa în jurul mediilor caracteristice perioadei în cea mai mare parte a țării, doar ușor mai coborâte în centru, iar noaptea și în sud. Vor fi înnorări temporare și pe arii restrânse precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare, la începutul zilei în sud, iar în partea a doua a intervalului în nord și nord-est. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în zona montană, viteze mai mari urmând a se înregistra pe creste, unde temporar zăpada va fi spulberată, iar la cote mai reduse, local și în Dobrogea, Moldova și sudul Banatului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -2 grade in estul Transilvaniei și 8 grade in vestul Olteniei, iar cele minime se vor situa, în general, între -12 și -2 grade.

BUCUREŞTI. Cerul va fi variabil cu înnorări în prima parte a zilei, dar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5…6 grade, iar cea minimă de -6…-4 grade, conform romaniatv.net.

PROGNOZA METEO JOI: Vremea va fi în general normală sub aspect termic. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade in estul Transilvaniei și 9 grade in vestul Olteniei, iar cele minime între -6 și 2 grade. Cerul va fi mai mult noros și se vor semnala precipitații mixte local în jumătatea de est a țării și izolat în rest. La munte va ninge. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, dar și în Dobrogea și Moldova.

BUCUREŞTI: Vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi temporar noros și spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de apariție a precipitațiilor slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 5…7 grade, iar cea minimă de -2…0 grade.

PROGNOZA METEO VINERI: Vremea se va menține normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări în sudul și estul țării, unde mai ales în prima parte a zilei, cu totul izolat vor mai fi precipitații slabe, mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sud-est și la munte, îndeosebi în masivele sudice. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 grade in estul Transilvaniei și 10 grade in dealurile de vest, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest, iar cele minime între -8 și 1 grad, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei.

BUCUREŞTI: Cerul va avea înnorări și trecător vor fi posibile precipitații slabe. Vântul va sufla slab și moderat, iar ziua va avea temporar ușoare intensificări. Temperatura maximă va fi de 5…6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul a -3 grade.

PROGNOZA METEO SAMBATA: Vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa peste cele normale acestei perioade în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 1 și 12 grade, iar cele minime între -9 și 4 grade. Dimineața și noaptea în zonele joase de relief va fi ceață.

BUCUREŞTI: Vremea se va încălzi, astfel că valorile termice se vor situa peste cele caracteristice perioadei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 10…11 grade, iar cea minimă de -2…-1 grad. Vor fi condiții de ceață.

De duminică, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această perioadă. Probabilitatea de apariție a ploilor va fi redusă.