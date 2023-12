ProSport se gândește la viitor! Romina Gingașu, președintele Red Women Foundation, a oferit două burse speciale de 20.000 de lei fiecare, iar Alexandru Costache, membru Asociației Medici pentru România, a acordat 5 burse a câte 10.000 de lei fiecare. VIDEO

Gala Mari Sportivi ProSport 2023 a avut loc pe data de 28 noiembrie, în cadrul evenimentului fiind premiați cei care au triumfat în lumea sportului în acest an și prin rezultatele lor au reușit să se califice la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

ProSport a simțit nevoia să le aducă un omagiu celor care trudesc zilnic pentru a fi cei mai buni și care luptă pentru a cuceri o medalie olimpică pentru România.

La acest proces de recunoștință pentru marii sportivi s-a implicat și Asociația Medici pentru România, care prin reprezentantul Alexandru Costache a oferit cinci burse a câte 10.000 de lei fiecare pentru tinerii cu rezultate deosebite la sport. Astfel, Roxana Capezan (lupte), Robert Andrei Badea (natație), Tudor Moșoi (judo), Mihai Alin Șavloschi (atletism) și Alexia Gabriela Vânoagă (gimanstică) au fost laureații care au intrat în posesia burselor de 10.000 de lei fiecare oferite de Asociația Medici pentru România.

Emoționați de votul de încredere pe care l-au primit, aceștia i-au mărturisit lui Mihai Morar, gazda evenimentului, că suma primită va fi folosită pentru îndeplinirea marelui vis: prezența la Jocurile Olimpice și câștigarea unei medalii.

Emoționat a fost și Alexandru Costache. Când a luat cuvântul, membrul Asociației Medici pentru România a ținut să precizeze că instituția pe care o reprezintă are aceleași valori ca un sportiv de succes: determinarea, pasiunea și dorința de excelență.

La ajutorul pentru tinerele talente s-a implicat și Rominei Gingașu, președintele Red Women Foundation, care a completat actul de binefacere făcut de Asociația Medici pentru România și a acordat două burse speciale a câte 20.000 de lei pentru Arian Notrețu (paratiatlon) și Aissia Prisecariu (natație).

„Mulțumesc pentru oportunitate. Vreau să prezint fundația mea. Prin Red Women noi ținem copiii în școală. În momentul de față avem șase copii orfani. Trei la Universitatea de Geologie și alți trei la Universitatea de Medicină. Însă, vreau să mulțumesc ProSport pentru această oportunitate de a susține și sportivi. Singura mea legătură cu sportul e că m-am căsătorit cu Piero Ferrari în rest, nu am nicio treabă. Însă îmi face plăcere să pot susține copii fenomenali ca voi. Am puține emoții, să fiu sinceră, și nu am avut emoții toată ziua. Mult succes pe viitor și sper să aveți cât mai multe rezultate fantastice”, a declarat Romina Gingașu.