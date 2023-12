Echipa feminină de tenis de masă a României, premiată la Gala Mari Sportivi! „Tot Germania vrem să batem și în finalele următoare”. VIDEO

ProSport a premiat la Gala Mari Sportivi echipa feminină de tenis de masă a României pentru performanța de a câștiga medalia de aur la Jocurile Europene desfășurate în Polonia.

Fetele noastre au învins în finală Germania, scor 3-2, și au devenit reginele Europei! Antrenorul Viorel Filimon s-a bazat la Jocurile Europene pe Eliza Samara, Adina Diaconu, Andreea Dragoman și Bernadette Szocs.

Moderatorul ProSport LIVE, Mihai Mironică, a înmânat trofeul Mari Sportivi Elizei Samara, una dintre componentele echipei României.

„Sunt onorat să prezint acest premiu. Chiar îmi doream să am ocazia să vorbesc în public despre tenisul de masă. Nu doar că am fost impresionat de performanțele pe care le-a făcut echipa de tenis de masă a României, dar mie mi se pare că această echipă a noastră este o campioană morală în Europa pentru că foarte multe echipe naționale în acest moment folosesc jucătoare din China, în timp ce România continuă să obțină performanțe fantastice doar cu românce. Acesta mi se pare un lucru absolut incredibil. Felicitări încă o dată!”, a fost mesajul lui Mihai Mironică.

Eliza Samara a primit trofeul Mari Sportivi cu zâmbetul pe buze: „Mă bucur foarte mult că mă aflu aici. Sincer, nu mă așteptam! E o surpriză și mă bucur foarte mult. Tot Germania am vrea să batem în finală. În fond orice altă echipă, Franța, Portugalia, Japonia. De regulă nu prea este timp de sărbătoare, dar după aurul de la Jocurile Europene am fost în vestiar și am urlat vreo două ore în vestiar. Ce am spus nu mai știu, dar țin minte că am urlat de fericire”.