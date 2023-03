Protectorul lui Laurențiu Reghecampf, la un pas de moarte: „Totul a fost declanșat de doi polipi. Am avut gânduri negre”

Mircea Minea, „protectorul” lui Laurențiu Reghecampf, a trecut prin clipe greu de digerat, atunci când s-a confruntat cu probleme de sănătate. Conducătorul „vulturilor verzi”, dar și unul dintre cei mai longevivi primari din țară, a mărturisit, în cadrul unui interviu, că „a avut gânduri negre” în urma diagnosticului crunt primit din partea medicilor. Iată detaliile mai jos, în articol.

Viața l-a pus la încercare pe Mircea Minea, edilul comunei Chiajna la cârma căreia se află de peste 25 de ani. Conducătorul „vulturilor verzi” – Clubul Sportiv Concordia – și-a deschis sufletul și a făcut o serie de mărturisiri tulburătoare. Bărbatul în vârstă de 64 de ani, „protectorul” lui Laurențiu Reghecampf, a dezvăluit faptul că s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Totul a început cu o durere de cap care nu-i dădea pace.

Mircea Minea: „Viața nu are preț! Pentru viață dai totul!”

În urma analizelor și controalelor efectuate de medici, lui Mircea Minea i-au fost depistați doi polipi cancerigeni. Din acel moment, viața i s-a schimbat. A făcut totul pentru a fi sănătos! Pentru că, așa cum a mărturisit și edilul comunei Chiajna, „pentru viață dai totul”. Din fericire, în prezent, bărbatul este sănătos și a reușit să treacă de acest obstacol.

Călătoria spre vindecare a fost lungă pentru edil, primind un tratament din America pe care l-a făcut în Turcia. În cadrul interviului pentru ProSport.ro, Mircea Minea a explicat pașii care au fost urmați, în vederea vindecării.

„Mă durea capul și nu știam de ce. Am depistat că totul vine de la bronhii și de la trahee, doi polipi cancerigeni. Acești doi polipi cancerigeni au fost tratați în Turcia, dar tot tratamentul este făcut în America. Cine a auzit, a auzit bine, însă nu știe povestea. Nu am fost niciodată în America, a existat o colaborare între medicii din Turcia și o clinică din Boston. În America mi-au făcut tratamentul, iar boardul medical din Istanbul a considerat că acesta este cel mai indicat tratament, cel prescris de americani. Eram pregătit să plec și în America. Mergeam și pe Lună, pentru sănătate faci orice. Viața nu are preț, pentru viață dai totul!”, a mărturisit edilul.

Mircea Minea: „Dacă nu aș fi ajuns la timp, cred că eram pe lumea cealaltă”

Medicii susțin că, practic, conducătorul „vulturilor verzi” a avut noroc, pentru că s-a prezentat la timp pentru a fi tratat: „Că sunt tare mental și, foarte important, am venit la momentul potrivit (n.r. ce au spus doctorii când l-au văzut în starea respectivă). Această boală nu doare. Dacă nu aș fi ajuns la timp, cred că într-o lună… două, eram pe lumea cealaltă, eram un îngeraș. Și nu am vrut să mă duc, fratele meu m-a tot propulsat. M-am bazat pe medicii noștri care mi-au spus ceva foarte dureros”.

În continuare, a explicat ce lucru dureros i-au spus medicii români, în momentul în care s-a prezentat în fața lor, în starea în care se afla: „Să-mi caut sănătatea în străinătate! Foarte dur! A fost un șoc. Am citit că am avut medici de valoare și aveam acel sentiment, că avem medici buni, dar m-am înșelat”.

„Protectorul” lui Laurențiu Reghecampf a avut gânduri negre

Edilul a explicat faptul că medicii buni au ales să plece peste hotare, după Revoluția din 1989. S-a aflat în situația de a primi ajutor medical, însă a ajuns la vorba: „caută sănătatea în străinătate”. Fapt pe care a trebuit să îl ia ca atare și să continue să lupte pentru viața lui. Mircea Minea mărturisește, în cadrul interviului, faptul că deși există o infrastructură „ca la carte” în România, nu avem, practic, specialiști care să o utilizeze propice. Tratamentul care i-a fost administrat în Turcia l-a pus pe picioare pe edil. După primele șase ședințe, a început să se simtă bine și să se învioreze. Însă, în perioada respectivă, conducătorul „vulturilor verzi” s-a confruntat și cu gânduri negre. Din fericire, tratamentul a fost favorabil, iar bărbatul și-a reluat activitățile zilnice. Acum, însă, poartă o grijă deosebită sănătății!

„Da! După Revoluție, medicii buni au plecat în străinătate. Au fost plătiți bine, au găsit un sistem bun și aici am ajuns, la această propoziție… „caută sănătatea în străinătate”. Infrastructura o avem foarte bună, am dat de cabinete foarte bine dotate, însă nu suntem pregătiți să le folosim. Și am plecat în străinătate, m-am dus mort și m-am întors viu. Am ajuns în Turcia și am intrat în tratament, 30 de zile am făcut acest tratament, după primele șase ședințe am început să mănânc bine, să mă înviorez, am înviat. S-a numit radioterapie țintă, direct pe bronhii și pe tranhee, nu puteam să mai respir. Acești doi polipi cancerigeni, unul de doi milimetri și altul de opt, se dezvoltau în organismul meu. Dar trebuie să fii tare pe psihic pentru a lupta cu această boală. Vă spun că cei din jurul meu se îngălbeniseră.

Tot eu îi certam. Că nu puteau să râdă, vă spun sincer că trecusem și la gândurile alea negre. M-am gândit la moarte, le-am zis să aibă grijă de ei, asta e viața, atât e ața. De moarte și de Fisc nu scăpăm. Însă după aceste 30 de zile, Dumnezeu a avut alte socoteli cu mine. Iau o pastilă de două ori pe zi, am voie să fac orice, să beau orice, fără tărie și fără exces. Aș fi ipocrit să spun că nu îmi place și mie să beau un șpriț, însă niciodată nu am făcut exces. Problema asta m-a disciplinat din punct de vedere al sănătății, sunt mai atent. În plus, cu ghilimelele de rigoare, pot să spun că am devenit și medic pe propriul meu corp”, a mai spus Mircea Minea pentru ProSport.ro.

