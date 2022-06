Psiho-dieta Dianei Dumitrescu. Actrița a reușit să slăbească 5 kg într-o săptămână

Diana Dumitrescu (38 de ani) a dezvăluit care este secretul unei siluete suple și demne de invidiat. Actrița a spus că a reușit să de jos 5 kilograme în doar 7 zile cu ajutorul unei psiho-diete. Care sunt secretele fostei prezentatoare a emisiunii Mireasa?

În cadrul unui interviu acordat recent, Diana Dumitrescu a mărturisit cum a slăbit 5 kilograme în doar 7 zile. Actrița de pe Kanal D a spus că a început să urmeze o psiho-dietă și că acesta va fi noul ei stil de viață de acum încolo. Mai exact, vedeta va mânca regulat, ce trebuie și când trebuie.

Diana Dumitrescu: ”Este o dietă extrem de relaxată”

Diana Dumitrescu a mai povestit și faptul că anul trecut avea o dietă mult mai strictă, reușise să dea jos 10 kilograme, însă, la scurt timp a pus la loc alte 7 kilograme. Acum, cu noua dietă, care este una mult mai relaxată, poate mânca aproape orice dorește și reușește să slăbească și multe kilograme.

”În primă fază am slăbit anul trecut 10 kg într-adevăr, cu o dietă foarte strictă, cu mâncare cântărită, dată de un nutriționist. După care m-am îngrășat la loc vreo 7 kg și nu am reușit foarte mult timp să slăbesc. Iar acum cu ajutorul psiho-dietei, cu Anca Alungulesei, am reușit să mai dau jos 5 kg și sunt în continuare sub dietă, dar este o dietă extrem de relaxată, în care mănânc cam ce vreau”, a spus Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu: ”Vreau să devină un mod de viață”

Stilul de mâncat pe care îl are Diana la acest moment, ea ar vrea să ăi devină un mod de viață. Actrița mănâncă în decursul a 8 ore, iar apoi 12-16 ore nu pune gura pe mâncare. Acest principiu se numește post intermitent (intermittent fasting).

”Unul dintre principiile pe care le abordează această dietă este ”intermittent fasting”, adică mănânci în decursul a 8 ore, după care faci 12-16 ore pauză, e în funcție de fiecare cum se hotărăște să țină. Ce fac eu acum nu vreau să se rezume la o lună, două trei, ci vreau să devină un mod de viață”, a mai povestit Diana, pentru revista VIVA.

