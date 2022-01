Problema dureroasă cu care Diana Dumitrescu se confruntă. Vedeta a încercat din răsputeri să o ascundă

Diana Dumitrescu are problem mari cu căderea părului. Vedeta le-a semnalat prietenilor din online că nu știe ce să mai facă în această privință.

Cunoscuta actriță a precizat că s-a tuns scurt, tocmai în ideea de a-l regenera, însă situația a scăpat șimai tare de sub control.

Vedeta pune problema pe seama lipsei de fier sau a vitaminelor și este atât de deranjată de situația în care se află încât pare dispusă să ia măsuri radicale.

„Am rămas fără păr de tot! S-a rupt, s-a sensibilizat, cade ( lipsă de fier/vitamine cred). Îmi vine să mă rad în cap! Oricum mă simt cheală!’, a spus Diana Dumitrescu pe InstaStories.

Pentru a ascunde aspectul părului său afectat de cădere masivă, Diana Dumitrescu a ales să poarte extensii în ultima vreme.

În anul 2019, actrița a devenit mămică pentru prima oară. Însă, imediat după aceasta s-a coonfruntat cu mari probleme, atât cu copilul cât și cu ea, din cauza kilogramelor.

„Am plecat cu 61 kg și am ajuns la 78. Nu e ușor deloc. Am avut momente de frustare când mă uitam în oglindă. Am avut probleme cu tiroida, pe care mi le-am reglat. Așa am reușit să slăbesc. Am găsit greu echilibru, cam într-un an de zile.

În ultima vacanță am plecat toți trei, după care am chemat și bona. Soțul meu, de când aveam 78 de kilograme, mereu mi-a spus că sunt cea mai frumoasă, că mă iubește. Ajunsesem să nu-mi pese cum arăt, doar pentru că el îmi spunea vorbele potrivite.’, a povestit Diana Dumitrescu atunci.