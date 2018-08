Puși la zid de Cornel Dinu, apărătorii lui Dinamo au fost apărați de antrenor!

După ce apărătorii săi au fost puși la zid, Florin Bratu, antrenorul principal al formației Dinamo București, a ținut să le ia acestora apărarea.

Tehnicianul a spus că își dorește ca pe viitor, începând chiar de la meciul din această seară cu formația lui Gică Hagi, fundașii să nu mai repede greșelile copilărești pe care le-au făcut în acest debut de campionat.

„La meciul pe care l-am disputat la Mediaş am făcut şi lucruri bune, dar şi lucruri mai puţin bune. Sper ca cele mai puţin bune să le fi corectat şi jucătorii să fi înţeles din greşeli. Dinamo nu a primit multe goluri doar din cauza apărării. Trebuie să ne apărăm cu toată echipa, am avut probleme în toate compartimentele pentru că noi nu jucăm doar cu patru jucători, doar cu linia de fundași. Jucătorii au înţeles acest aspect şi sperăm că lucrurile acestea le vom pune la punct. E adevărat că avem cea mai modestă apărare, dar avem şi cel mai bun atac şi cred că ar trebui scos şi lucrul acesta în evidenţă. Se pare că am reuşit să facem nişte lucruri importante, dar nu complet. Dacă vom reuşi o să vedeţi un Dinamo foarte competitiv. Avem unul dintre cele mai bune compartimente de mijloc din campionatul intern, compact, cu experienţă, care produce un fotbal bun, care înscrie goluri şi îmi pun mari baze pe el în continuare. Dinamo e în reconstrucţie, avem zece jucători în lot sub 21 de ani şi asta spune multe”, a declarat tehnicianul dinamovist.

Partida Dinamo- Viitorul va avea loc de la ora 21:00, meciul fiind transmis în direct de Digi Sport, Telekom Sport și Look.