Radu Ștefan Bănică a încercat, zilele trecute, un „rally” în club, doar „prospături” găsești la tot pasul, în special în localurile de fițe. S-a întreținut cu o brunetă apetisantă, după care s-a retras. Singur-singurel! CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile care, cu siguranță, îl vor înfuria pe tăticul său, un adevărat „DonJuan” mioritic.

Fiul lui Ștefan Bănică Jr. a fost mereu discret în ceea ce privește viața lui personală, dar la începutul anului 2024 a surprins pe toată lumea cu o fotografie cu care și-a pus pe jar admiratoarele. Răducu s-a afișat, pe rețelele sociale, alături de iubita lui, Ioana Vălimăreanu. Cei doi se sărutau pasional, iar în dreptul imaginii tânărul a scris „2024” și a adăugat o inimioară. Nu știm dacă, între timp, flacăra iubirii dintre ei s-a stins, dar ultima ieșire în public a talentatului actor lasă loc de interpretări.

Îmbrățișări la NUBA cu o brunetă

Recent, CANCAN.RO l-a întâlnit pe Radu Ștefan Bănică la NUBA, unul dintre cele mai selecte localuri din Capitală. Companie nu i-a ținut Ioana Vălimăreanu, ci o brunetă misterioasă, de care a fost extrem de apropiat. În local, cei doi au dansat, s-au îmbrățișat și și-au șoptit – credem – noi vorbe dulci la ureche. Muzica specifică de club, dar și păhărelele cu vodcă pe care le-au consumat nu au avut, însă, darul să-i facă pe cei doi să treacă la un nivel superior.

Radu Ștefan Bănică a plecat singur, cu un UBER

Nu au ajuns în punctul să se sărute, iar la 2 dimineața fiul lui Ștefan Bănică Jr. și-a luat, surprinzător, tălpășița. Nu-i înțelegem motivul din moment ce, până la un punct, și-a jucat cartea corespunzător. A ieșit din club și a părăsit zona cu un UBER, lăsând-o pe brunețică, dornică, în continuare, de „zbenguială”, la NUBA. Tânărul actor a plecat acasă fără domnișoara cu pricina, iar imaginile nu-i vor cădea deloc bine seniorului, un cuceritor care nu „ierta” nimic când era de vârsta fiului său.

A petrecut Revelionul cu Ioana Vălimăreanu

Altfel, Radu Ștefan Bănică a petrecut Revelionul alături de Ioana Vălimăreanu, o tânără în vârstă de 23 de ani. Artistul s-a afișat cu sexoasa blondă chiar în prima zi a noului an. Aceasta studiază la University of the Arts London, secția Ilustrație și design multimedia. Și-a descoperit vocația la o vârstă fragedă și a reușit să strângă până acum numeroase premii la competiții de prestigiu din străinătate.

Născută în anul 2001, Ioana Vălimăreanu a fost de mică atrasă de partea artistică, absolvind Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza din Capitală. Încă de la 16 ani, în portofoliul ei se regăseau cărți ilustrate, expoziții colective și premii importante. Grație dexterității de care a dat dovadă, în 2017 a beneficiat de o finanțare în cadrul Programului MOL de promovare a talentelor.

