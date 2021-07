Radu Vâlcan a încălcat regulile de circulație în noaptea în care Adela Popescu a născut: ”Speram să mă oprească Poliția”

Radu Vâlcan a încălcat regulile de circulație în noaptea în care Adela Popescu a adus pe lume al treilea copil al cuplului. Prezentatorul TV este cel care a făcut dezvăluirea.

Pe 11 iulie, Adela Popescu și Radu Vâlcan au devenit părinți pentru a treia oară. Prezentatoarea TV a fost în travaliu timp de patru ore, iar apoi a adus pe lume un băiețel perfect sănătos care a cântărit 3600 grame și a primit nota 10 la naștere.

Radu Vâlcan a avut voie să petreacă 20 de minute alături de soția și fiul său, iar acest lucru a bucurat-o nespus pe Adela. Vedeta a fost copleșită de emoții, dar și-a anunțat fanii că este extrem de fericită și că nu se mai satură să-și admire fiul și să-l învăluie cu pupici.

”S-a înfăptuit! Băiețelul nostru a venit pe lume să ne arate că el face mai mult că zece fetițe.:))) Și face! Că e minunat, a luat notă 10, are 3620 și s-a născut după o agonie de aproape patru ore. Eu nu mă mai satur să îl pup, să îl miros și să îi povestesc despre năzdrăvănii de frățiori ce îl așteaptă acasă.

Tati a avut și el voie să ne viziteze 20 de minute cât să ne bucurăm împreună, că și de dată asta, la nașterea lui, la fel că a frățiorilor, plouă❤️”, a scris și Adela Popescu, imediat după ce a devenit mămică de băiat pentru a treia oară.

Radu Vâlcan, noapte cu peripeții

Adela Popescu a început să aibă contracții chiar în miez de noapte, așa că Radu Vâlcan s-a mobilizat, a luat geanta pentru maternitate și și-a dus soția la spital. A condus autoturismul cu avariile pornite, iar la un moment dat a dezvăluit că a trecut inclusiv pe culoarea roșie la semafor, deoarece prezentatoarea TV avea dureri mari.

”Când am plecat, dis-de-dimineață, către maternitate copiii dormeau. Mama mea a rămas cu ei. Îi pregătiserăm în toată această perioadă, știau că s-ar putea, într-una dintre zile, să nu ne găsească atunci când se vor trezi, pentru că frățiorul vrea să-i cunoască.

Sau, dacă va dori să o facă în timpul zilei, vor afla când se vor întoarce de la grădiniță. Contracțiile puternice au început pentru Adela în timpul nopții. A fost haios că am plecat cu avariile aprinse, am și trecut pe roșu, chiar dacă la ora aceea erau doar câteva mașini în trafic, dar speram să mă oprească Poliția și să le spun că naște soția, iar ei să mă lase să trec zâmbind, așa, ca-n filme. Ei bine, niciun domn agent nu am întâlnit”, a declarat Radu Vâlcan la Pro TV.