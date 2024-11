Rafael Nadal s-a retras din tenis după ce a pierdut în Cupa Davis. A fost ultimul lui meci

Rafael Nadal (38 de ani) s-a retras din tenis. Regele zgurii a luat decizia de a renunța la sport în urmă cu aproximativ o lună, iar marți, 19 noiembrie, în Cupa Davis, a jucat ultimul său meci. Ceremonia de retragere a dublului campion olimpic i-a impresionat pe fanii din întreaga lume.

Marți, 19 noiembrie 2024, Rafael Nadal a jucat ultimul său meci în Cupa Davis. Spaniolul a fost învins de jucătorul olandez Botic Van Zandchup cu 6-4, 6-4, după o partidă care a durat o oră și 51 de minute. La finalul meciului, fanii au asistat la ceremonia de retragere a tenismenului. Regele zgurii lasă în urmă o carieră impresionantă în tenis, cu 22 de trofee Grand Slam, dintre care 14 la Roland Garros. NU RATA: Ion Țiriac, scrisoare către Rafael Nadal după anunțul retragerii din tenis: „Lumea sportului are o datorie către tine”

În deschiderea ceremoniei de retragere, Rafael Nadal a ținut un discurs emoționant despre motivele care l-au determinat să renunțe la tenis. Multiplul campion a mărturisit că a acceptat cu greu faptul că a ajuns în punctul în care nu mai poate fizic. În timp ce atât sora și tatăl lui, cât și antrenorul Carlos Moya ascultau cu lacrimi în ochi, regel zgurii a declarat că părăsește lumea tenisului profesionist cu liniște și bucurie în suflet că a lăsat o moștenire valoroasă sportului.

„M-ați purtat și în momentele bune și în momentele mai puține bune. Fără îndoială, m-ați motivat să continui să lupt. E vorba atât de fanii din Spania, cât și de cei din întreaga lume. M-am simțit norocos să primesc atâta dragoste, mai ales aici în Spania.

Realitatea este că nu îți dorești să ajungi în acest moment. Eu nu sunt obosit, dar corpul nu mai duce și trebuie să accept situația. Mă simt super privilegiat că am putut să fac o carieră din hobby-ul meu și am obținut rezultate pe care nu mi le imaginam.

Am încercat să dau totul în fiecare zi pentru a fi mai bun, pentru a-mi îndeplini obiectivul. Am încercat să fac asta cu respect, cu modestie și am reușit să obțin ceea ce e cel mai important pentru mine în această lume – să fiu o persoană bună.

Voi părăsi lumea tenisului profesionist cu mulți prieteni pe care mi i-am făcut pe acest drum. E greu să-i menționez pe toți, însă sunt foarte mulți. Părăsesc lumea tenisului cu liniște și cu bucuria că am lăsat o moștenire. Înțeleg că dragostea pe care o primesc, o primesc nu doar pentru ce am făcut pe teren. Vă mulțumesc pentru tot!”, a spus Nadal în ceremonia de retragere.