Cu cine a petrecut Marina Almășan și ce propunerea i-a făcut „frumușelul”! Georgică Cornu va înnebuni de gelozie! Totul s-a întâmplat la Lisabona

Marina Alămșan tace și le face în periplu său, „Hai-hui” prin Europa. Vedeta TVR a petrecut ore-n șir cu un afacerist român, stabilit în Portugalia, un adevărat „macho” chiar dacă nu mai e foarte tinerel. Mai mult, Daniel Cojocariu pe numele său, vrea s-o implice pe prezentatoare și-n afacerile sale. Apropiați ai celor doi spun chiar că între ei atracția ar fi mult mai puternică decât o simplă afacere. Contactat de CANCAN.RO, bărbatul nu a ezitat să-și spună părerea despre noua sa parteneră și ce propunere i-a făcut acesteia.

Daniel Cojocariu este unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri din Lisabona. Se pare că bănățenii au lipici la Marina, pentru că Daniel (de loc din Lugoj) a fost încăntat de recenta întâlnire cu vedeta TVR, cu ocazia unor filmări ale acesteia la Lisabona. Și i-a propus, printre altele, să devină… un brand al firmei sale! Mai mult, există unii apropiați ai celor doi care susțin că între aceștia atracția ar fi mult mai puternică decât o simplă afacere!

Bărbatul este celebru în Portugalia. Este cel mai mare cultivator de goji din aceasta țară. Dar afacerea lui nu se oprește aici. Fructul-minune nu este numai cultivat, ci și prelucrat, într-o multitudine de direcții: suplimente nutritive, sucuri, dulcețuri și, mai nou, produse cosmetice. După ce Marina l-a “cucerit”, Daniel, interesat în pătrunderea pe piața romanească, i-a propus vedetei să lanseze împreună o linie de cosmetice pe baza de goji, by Marina Almășan.

Marina Almășan: „Da, e un bărbat atrăgător, un adevărat macho”

Cunoscuta realizatoare de emisiuni de la TVR încă stă pe gânduri. Contactată de CANCAN.RO, Marina ne-a declarat, în exclusivitate:

„Dacă aș fi avut cu 20 de ani mai puțin, poate m-aș fi uitat la Daniel și altfel decât ca la un om de afaceri de succes, care, iată, mi-a devenit subiect în emisiunea mea de travel Hai-Hui…cu Marina! Da, e un bărbat atrăgător, un adevărat macho, însă pe mine m-a atras propunerea lui inedită! Nu știu dacă îi voi da curs, însă însuși faptul că cineva s-a gândit la mine într-un astfel de mod, mă măgulește! Sincer, am mai avut astfel de propuneri, însă am evitat să-mi asociez numele cu diferite produse. Înainte de a cântări financiar ofertele, mă gândeam mereu că pe umerii mei se va așeza o mare responsabilitate: și dacă afacerea eșuează? Nu cumva voi fi apăsată de gândul că persoana mea a purtat ghinion?”.

(Citește și: Scandalul Marina Almășan – Georgică Cornu atinge cote maxime! Părinții vedetei TV au luat decizia, după ce…)

CANCAN.RO a dat, totodată, și de bărbatul stabilit de ani buni în Portugalia. Acesta nu ne-a ascuns faptul că Marina Almășan chiar a reușit să-l impresioneze.

„Marina a dat de mine prin intermediul doamnei ambasador. Ne-am întâlnit și printre unele discuții, a venit vorba despre produsele noastre. I-am propus să colaborăm, să promovăm produsele prin imaginea dânsei. O știam de la Ceaiul de la ora 5. Dar nu prea bine, pentru că mă uitam rar. După ce am cunoscut-o, am văzut că-i o femeie deosebită. Am rămas impresionat de simplitatea ei. Am vorbit despre orice, desi abia ne cunoscusem. Parcă ne știam de ani de zile. Lucru foarte rar întâlnit de mine. Am cunoscut persoane din show-bizz care abia vorbesc cu tine, cărora nu le mai ajungi cu prăjina la nas. Marina mi-a plăcut foarte mult”, a declarat Daniel Cojocariu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

