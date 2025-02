Marina Almășan, noi dezvăluiri după ce a cerut ordin de protecție împotriva lui Georgică Cornu: ”Mi se cer înapoi cadouri primite”

Marina Almășan (58 de ani) a cerut ordin de protecție împotriva fostului soț, Georgică Cornu. După 12 ani de relație, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, însă despărțirea s-a produs cu mare scandal. Conflictul dintre prezentatoarea TV și fostul ei partener capătă noi proporții!

După o relație de 12 ani, Marina Almășan și Georgică Cornu au decis să își spună adio. Despărțirea s-a lăsat cu scandal, iar cei doi foști soți au ajuns să se bălăcărească în instanță și în spațiul public. Motivul? 200.000 de euro, sumă pe care omul de afaceri timișorean i-ar fi pus-o la dispoziție soției sale la începutul relației. În încercarea de a-și recupera banii, George Cornu i-a intentat fostei sale soții un proces în care îi cere acești bani înapoi.

Marina Almășan, pusă la zid de Georgică Cornu. Câte sute de mii de euro îi cere și de ce

Conflictul dintre cei doi a căpătat noi proporții. În luna august 2024, Marina Almășan a obținut un ordin de protecție împotriva fostului ei soț. La vremea respectivă, prezentatoarea TV a mărturisit că a ajuns într-o situație în care se temea pentru siguranța ei – fiind hărțuită prim mai multe mijloace de fostul partener.

În cadrul unui comunicat de presă, Maria Almășan a clarificat situația, mărturisind că această declarație este ultima pe care o va face în ceea ce privește acest subiect controversat. Totodată, în cazul în care va mai fi nevoită să fie pusă în fața unor acuzații neadevărate din partea soțului, prezentatoarea TV a transmis că va acționa pe cale legală în instanță.

„Cu aproape un an în urma, am transmis presei un comunicat scurt, prin care anunțam că m-am despărțit de G. Cornu, manifestându-mi dorința unei despărțiri civilizate și a unei discreții a presei. La câteva zile de la publicarea Comunicatului, G.Cornu a declanșat un întreg circ mediatic în jurul acestui subiect și o hărțuire a persoanei mele, cărora nu am reușit să le pun capăt decât apelând la Justiție și obținând în instanță, două ordine succesive de protecție, pe durata unui an.

Efectul a fost invers : o inflamare fără precedent a atacurilor lui G. Cornu în presa centrală și online, un șir interminabil de jigniri, minciuni ordinare și amenințări cu procese prin care mi se cer înapoi cadouri primite în timpul celor 12 ani de relație, toate acestea nefiind decât o materializare a repetatelor amenințări verbale și scrise, primite de mine în ultimii ani. Fără să gândesc prea mult și acționând emoțional, am intrat în acest joc, încercând să demontez minciunile aruncate în spațiul public de acest om fără caracter.