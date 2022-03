Raisandra, solidară cu poporul ucrainean la “Milano Fashion Week”. Gestul de suflet pe care l-a făcut pe scenă, în timpul defilărilor și reprezentațiilor | FOTO + VIDEO

Raisandra s-a întors de la “Milano Fashion Week”, unde a fost invitată în calitate de model, dar și de cântăreață. În semn de solidaritate cu poporul ucrainean, talentata artistă a urcat pe scenă, de fiecare dată, având pictat pe obraz steagul vecinilor noștri, care din 24 februarie se află sub bombardamentele rușilor. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, informații și imagini de la evenimentul care a avut loc în Italia.

Raisandra – Ariana Raisa Andra Dinu, pe numele din certificatul de naștere – s-a numărat printre invitații de seamă de la “Milano Fashion Week”, unde cei mai influenți designeri și-au prezentat colecțiile și trasat tendințele în modă pentru ediția toamnă/iarnă 2021. Evenimentul a avut loc în perioada 22-28 februarie și a fost, de-a dreptul, colosal, cu invitați toți unul și unul. Printre aceștia și Raisandra, o artistă din România, cunoscută deja la nivel mondial.

Raisandra, solidară cu poporul ucrainean la “Milano Fashion Week”. “M-am simțit excepțional. Pe scenă…”

În timpul defilărilor, precum și când a cântat, Raisandra impresionat asistenta, după ce a făcut apel la solidaritate și a apărut la “Milano Fashion Week” cu steagul Ucrainei pictat pe obraz, spre maxima apreciere a celor prezenți la eveniment și nu numai.

Precizăm că Raisandra a fost printre puținii artiști români care, de-a lungul timpului, au avut privilegiul să susțină reprezentații la “Milano Fashion Week”. Proaspăt revenită în România, cântăreața a oferit și primele impresii cu privire la evenimentul la care a luat parte.

“Am fost selectată ca fiind singura invitată ca și cantăreață la eveniment. Am înțeles că a fost trimsă o listă cu mai mulți interpreți italieni să cănte, dar am avut norocul să fiu doar eu invitatul special al serii. Probabil și faptul că sunt și model a contat… sau poate chiar a fost norocul meu! Pe scenă, am purtat un costum, realizat special de brandul Maria Caterina Imperiale, un costum din lurex imprimat animal print, accesorizat cu franjuri de cristal. În semn de solidaritate, am purtat pe obraz un machiaj cu steagul Ucrainei. Pe scenă m-am simțit exceptional iar lumea din sală m-a recunoscut de la alte evenimente de fashion unde am cântat”, a declarat Raisandra.

Raisandra a impresionat cu fiecare aparție pe scenă și și-a atras simpatia tuturor, în special după gestul pe care l-a făcut pentru poporul ucrainean, greu încercat în ultimele zile.

Raisandra, agendă aproape plină pe 2022

Raisandra are agenda aproape plină pe 2022! În muzică are un proiect în derulare despre care a evitat, din superstiție, să ofere amănunte, dar și participarea la diverse evenimente renumite în lume. Chiar dacă este super ocupată, nu neglijează, însă, școala.

“Să le iau în ordine. În mai, voi fi prezentă la Dubai Fashion Week. Apoi, în iunie voi susține examenul de capacitate. În iulie am concursul de talente World Championships of Performing Arts din Los Angeles, SUA, după care, în august, concursul The Best Model of Europe din Spania, unde voi înmâna coroana câștigată de mine anul trecut, plus alte evenimente la care încă nu am răspuns. În muzică, am un proiect în derulare, dar pentru că sunt superstițioasă, nu voi da amănunte”, a mai spus artista.