Raluca Bădulescu și-a tras look nou pentru fanii de pe OF. E brunetă, cu părul scurt

Raluca Bădulescu nu spune „nu” schimbărilor, așa că a trecut la fapte și și-a tras look nou pentru fanii ei de pe OF! Dacă erau obișnuiți să o vadă blondă… iată că părul deschis a rămas doar o amintire momentan! Motivul? Vedeta a dat fuga la un salon de înfrumusețare, iar acum este brunetă și are părul scurt! Să fie noua ei metodă de a-i atrage pe internauți?

Toată lumea știe că Raluca Bădulescu iubește moda. Vedeta are un stil extravagant și îi place să încerce lucruri noi, așa că era de așteptat să apeleze la o schimbare de look.

Raluca Bădulescu este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente speciale din viața ei cu persoanele care o urmăresc în mediul online. Așa s-a întâmplat și de data aceasta, iar fanii au fost uimiți să o vadă cu părul închis la culoare.

Raluca Bădulescu, un look nou pentru fanii de pe OF

Iată că Raluca Bădulescu a renunțat la peruca blondă! Vedeta a dat părul deschis la culoare pentru un brunet intens!

Raluca Bădulescu a postat un videoclip pentru a le arăta fanilor noua schimbare. Vedeta s-a afișat într-o ținută sexy care îi scotea în evidență silueta de invidiat.

Îmbrăcată într-o salopetă roșie, mulată, accesorizată cu brățări cu cristale și cercei lungi, Raluca Bădulescu și-a completat look-ul cu un ruj vișiniu.

Cum au reacționat internauții

Părerile fanilor au fost împărțite pe rețelele de socializare. În timp ce unii au fost plăcut surprinși de schimbarea pe care și-a făcut-o vedeta, alții sunt de părere că blondul o avantaja.

Un internaut a comparat-o pe vedetă cu Kris Jenner! Mama celor mai iubite influencerițe din lume are părul asemnător cu cel al Ralucăi Bădulescu.

„Ador! Genială” / „Doamne, ce m-am speriat! Când am deschis Instagramul mi-a apărut asta! Trebuie să dau unfollow” / „Regina modei” / „Îți stă bine, dar parcă nu mai ești tu”, acestea au fost câteva dintre comentariile fanilor.

Raluca Bădulescu are mare grijă de aspectul ei fizic, iar bineînțeles că vrea să își scoată în evidență silueta cu ținute cât mai bine realizate.

