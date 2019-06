Raluca “Bombardiera”, filmată în club alături de fotomodelul Kinsey Wolanski, cea care a intrat pe teren la finala Ligii Campionilor

De când s-a despărțit de Victor Slav, Raluca “Bombardiera” se axează mai mult pe carieră, pe proiectele în care este implicată. Weekend-ul acesta a fost nevoită să meargă în Polonia, la un eveniment de raliu, unde este și PR. Surpriza a venit când bruneta s-a filmat alături de fotomodelul Kinsey Wolanski, cea care a intrat pe teren la finala Ligii Campionilor. (Vezi AICI mai multe poze)

Cele două, alături de alți colegei, au petrecut în club, iar a doua zi, duminică au fost puse pe treabă. Blondina este și ea implicată în același proiect, ocazie cu care cele două bombe sexy s-au cunoscut.

Fotomodelul Kinsey Wolanski a pătruns pe teren în timpul finalei Ligii Campionilor

Kinsey Wolanski a intrat pe teren la finala Ligii Campionilor, Tottenham – Liverpool 0-2, doar în costum de baie. I-a făcut reclamă unui site, Vitaly Uncensored, ce are conţinut dedicat adulţilor şi aparţine iubitului ei, Vitaly Zdorovetskiy.

“Până la 30 de ani sper să am suficienţi bani să mă retrag, iar intrarea pe teren la finală Champions League mă va ajută să fac asta. Plănuiesc şi alte intrări pe teren. După ce am fost eliberată din închisoare, profilul de Instagram a crescut de la 300.000 de fani la 2 milioane. Nu poţi cumpără asemenea publicitate. Dintr-o dată am devenit faimoasa în întreagă lume şi am primit o mulţime de oferte. Nu consider că am făcut rău cuiva, a fost doar un moment amuzant. Fanilor le-a plăcut şi chiar şi la secţia de poliţie mi se cerea autograful la final”, a spus Kinsey Wolanski.

Dar, Kinsey a avut de plătit pentru gestul său. Trebuie să achite 5.000 de euro pentru că a oprit meciul câteva minute şi încă 10.000 de euro pentru reclama respectivă. A rămas şi fără contul de Instagram, a pierdut “armata” de fani şi implicit banii din reclame, dar şi-a deschis repede o altă pagină, care are deja zeci de mii de urmăritori.