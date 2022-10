Raluca Lăzăruț a născut un băieţel: „Anul în care cresc un al doilea omuleț”

Raluca Lăzăruț a născut un băiețel perfect sănătos în urmă cu două săptămâni. De când s-a retras din viaţa publică, fosta vedetă de televiziune a fost foarte discretă cu viaţa sa personală.

Raluca Lăzăruț, în vârstă de 39 de ani, a dat naștere celui de-al doilea copil, în SUA. În urmă cu aproximativ o lună, fosta prezentatoarea vorbea pentru prima dată pe reţelele de socializare despre bucuria pe care o trăieşte.

Enzo este numele băiețelului pe care Raluca Lăzăruţ l-a adus pe lume.

„2022. Anul în care cresc un al doilea omuleț, dar încă nu pot să îmi țin vreo plantă în viață. Momentul sosirii… în această vineri”, scria aceasta pe rețelele de socializare la jumătatea lunii octombrie, înainte să nască.

Raluca Lăzăruţ a părăsit România

În urmă cu opt ani, vedeta a ales să părăsească, pentru totdeauna, România și s-a mutat în America, alături de soțul său, Horațiu Boeriu. Cei doi s-au căsătorit în 2016 și au luat decizia de a deveni părinți, în 2020.

„În ciuda tuturor lucrurilor rele întâmplate, 2020 este cel mai bun an al meu de până acum! Faceți cunoștină cu Gemma, mica mea bijuterie. Ea împlinește patru luni astăzi și se simte minunat în timp ce stă pe burtică, pe păturică”, este mesajul pe care l-a postat Raluca Lăzăruț, când a dezvăluit că a devenit pentru prima dată mamă.

Prima sarcină a fost ținută secret de către prezentatoarea TV. Ea mai are o fetiță în vârstă de 2 ani și jumătate pe care a botezat-o Gemma.

„Gemma are 2 ani și jumătate, s-a născut pe un frig năpraznic, la început de Ianuarie. M-am dus la spital într-o vineri dimineața, că doar ce altceva ai de făcut într-un weekend geros când tu ești o balenă. Am născut natural, deși românca din mine țipa după cezariană în primele luni, tot îl iscodeam pe doctor că eu de ce nu vrea să mă opereze. Ăla mi-a tot explicat că nu e o intervenție ușoară, că se taie multe rânduri de mușchi, că recuperarea e mult mai grea decât la naștere naturală și că de obicei americancele fac o dramă când li se spune că trebuie să nască prin cezariană dintr-un motiv sau altul. El foarte chill și relaxat de altfel, mi-a și spus că nu vrea să mă piardă ca și pacientă și că o să mă taie de nu mă văd dacă țin morțiș, dar că nu înțelege motivele. Nici eu nu le înțelegeam, dar efectiv am trăit într-un mediu unde cezariana era privită ca pe ceva natural, deși, evident, nu e nici pe departe ceva natural. Inclusiv mama ne-a născut pe mine și pe frate-mio prin cezariană fără să aibă vreo problemă și fără să ia măcar în calcul nașterea vaginală (vaginal birth e termenul folosit aici pentru nașterea pe cale naturală). Că nu erau pe vremuri decât două opțiuni, bisturiul sau metoda preistorică prin care se întâmpla cam ce aveai noroc să se întâmple. erai cumva la mâna destinului, medicina nu avea cu ce să te ajute prea mult în privința asta”, a povestit Raluca Lăzăruț pe blogul personal.