Cum arată Raluca Lăzăruț, la 7 ani după ce s-a mutat în SUA. Cu ce se ocupă fosta știristă

În urmă cu șapte ani, Raluca Lăzăruț decidea să lase pupitrul știrilor și viața din România, pentru visul american. Relația pe care o avea cu Horațiu Boeriu, dar și dorința de a deveni actriță au determinat-o pe știristă să facă acest pas. Peste Ocean, Raluca Lăzăruț a cunoscut succesul, dar a și devenit mămică.

După ce și-a luat zborul din țară, Raluca Lăzăruț s-a zbătut să-și atingă visul, acela de a deveni actriță. Astfel că vedeta a bătut la toate ușile de caselor de producție din America și a participat la foarte multe castinguri. Deși mulți ar fi crezut că se va mulțumi să fie ținută în puf de către Horațiu Boeriu, ei bine nu e deloc așa. Raluca filmează diferite reclame și este implicată în foarte multe proiecte.

Raluca Lăzăruț, în distribuția unor seriale din SUA și reclame

Într-un interviu acordat, Raluca Lăzăruț a povestit etapele prin care a fost nevoită să treacă pentru a atinge succesul peste Ocean.

“Am pregătit un monolog și am dat probă pentru branșa de actorie a agenției. Am fost acceptată și am început să fiu trimisă la audiții pentru reclame TV, pentru serialele care se filmează în Chicago, să înregistrez proiecte de voice over unde se cereau actori cu accent, tot tacâmul. Acum merg la probe pentru proiecte în calitate de actor, indiferent că e reclamă, rol într-un serial sau print, și e total diferit decât era la început. Mulțimea de la audiții e formată acum din actori cu proiecte mari, cu piese de teatru la activ, cu musical-uri, cu roluri în serialele de pe Amazon, Netflix, Hulu. E o industrie tare faină, odată intrată nu mai vrei să faci altceva.

Sunt foarte bine pe toate planurile, și o zic cu toată sinceritatea, conștientă fiind că sună searbăd și plicticos. Dar e adevărat, sunt într-o etapă în viață în care nu trebuie să fac niciun compromis. De niciun fel”, a declarat Raluca Lăzăruț într-un interviu mai vechi acordat pentru viva.ro!.

Raluca Lăzăruț a devenit mamă în secret

“În ciuda tuturor lucrurilor rele întâmplate, 2020 este cel mai bun an al meu de până acum! Faceți cunoștină cu Gemma, mica mea bijuterie. Ea împlinește patru luni astăzi și se simte minunat în timp ce stă pe burtică pe păturică #fericire #micameabijuterie @horatiub” este mesajul prin care Raluca Lăzăruț a dezvăluit că a devenit mamă în mare secret.

Raluca și Horațiu s-au căsătorit în secret în 2016, iar nași le-au fost Cristi și Adelina Chivu. Cu o viață împlinită din toate punctele de vedere, Raluca Lăzăruț le-a mărturisit apropiaților că îi este foarte bine acolo și nu vrea să se întoarcă în România.

