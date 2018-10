Raluca Moianu a izbucnit în lacrimi în timpul primei apariții la TV, după ce soțul ei a fost răpus de boală: “Mi-a spus înainte să moară că pleacă liniștit”

La mai bine de trei luni de când și-a îngropat soțul, care fusese diagnosticat cu o temută maladie, Raluca Moianu a acceptat să ofere un interviu în direct la TV, unde a vorbit despre lupta chinuitoare a tatălui fiicei sale, dar și care au fost ultimele lucruri pe care acesta i le-a spus. Vă reamintim că Marius Ancuța a murit pe 19 iulie. Fostul comentator EuroSport avea 50 de ani.

Raluca Moianu a izbucnit în lacrimi în timpul primei apariții la TV, după ce soțul ei a fost răpus de boală

Înainte să își dea ultima suflare, Marius Ancuța i-a șoptit soției sale, Raluca Moianu, că părăsește această lume liniștit, împăcat. O altă dorință pe care i-a mărturisit-o a fost aceea că, deși va muri, el tot va comenta Campionatul Mondial de Snooker. Vedeta a spus că această dramă a făcut-o și mai puternică și că fiica ei, Mara Ilinca, i-a spus că nu își dorește să i se plângă de milă.

“Soțul meu mi-a spus înainte să moară că pleacă liniștit. (…). Soțul meu a fost un tip mândru și nu a fost nicio zi bolnav. Timp de 57 de zile a luat antibiotice foarte puternice. Statisticile spun că cei care sunt diagnosticați cu această maladie supraviețuiesc un an, un an și jumătate. (…). El a făcut tot ce a putut. (…). La un moment dat mi-a spus: «Și dacă am să mor, am să comentez Campionatul Modial de Snooker» . (…). A făcut un efort extraordinar în mai, pentru că el abia se mai ținea pe picioare. Ulterior, au fost niște săptămâni foarte urâte, a făcut radioterapie… dar au fost efecte pozitive pe o durată scurtă… slăbise… se schimbase. (…). El voia foarte mult ca eu să fiu fericită. (…).

Copila mea e puternică, seamănă cu el, e mândră ca el și mi-a spus: «Nu vreau să mi se plângă de milă». (…)”, a declarat Raluca Moianu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”

Fiica Ralucăi Moianu și a lui Marius Ancuța, carieră în lumea sportului

Mara Ilinca, fata celor doi foști soți, adoră să joace baschet și își dorește să aibă o carieră frumoasă în acest sport.

“Atunci când îi spun că: «Ai grijă că mă enervezi oficial!», se opreşte. Noi suntem prietene, sigur că teoria e foarte uşoară. Adevărurile sunt întotdeauna la mijloc. Întotdeauna trebuie să ştii când are nevoie de părintele din tine şi când de prieten. Eu cred foarte tare că alergăm în fiecare zi să facem bani ca să le oferim lor. Uităm că nu petrecem timp cu ei”, a spus Raluca Moianu într-o emisiune TV la începutul acestui an.

Marius Ancuța și-a dorit enorm ca fiica lui să facă handbal.

“Mie îmi place foarte mult să fac handbal. Mă uitam de mică cu tata şi când m-am mutat la altă clasă, ni s-a schimbat profesorul de sport. Şi atunci ne-a întrebat dacă vrem să facem handbal şi am zis să încerc”, a povestit fiica Ralucăi Moianu în cadrul aceleiași emisiuni.

“După ce mi-a luat primul premiu internaţional, după atâţia ani de balet, eram convinsă! «Ăsta e drumul», spuneam”, a povestit aceasta despre viitoarea carieră a fiicei sale.

Raluca Moianu și Marius Ancuța s-au despărțit, dar s-au împăcat

Raluca Moianu şi Marius Ancuţa au divorţat în octombrie 2013, după 15 ani de căsnicie. Cei doi au au o fată, pe Mara Ilinca, care după divorț a rămas în grija fostei prezentatoare TV. Cei doi se împăcaseră anul trecut.