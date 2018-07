Care era boala din cauza căreia a murit Marius Ancuța, soțul Ralucăi Moianu

Anunțul trist care a adus doliul în familia fostei prezentatoare, dar și în lumea televiziunii și a sportului a fost făcut de unul dintre cei mai buni prieteni ai lui. Jurnalistul Narcis Drejan a scris pe Internet un mesaj cutremurător în care a rememorat câteva dintre discuțiile pe care le-a purtat recent cu Marius Ancuța. (VEZI ȘI: IPOSTAZA SURPRINZATOARE! MARIUS ANCUTA SE POARTA IMPECABIL CU NEVASTA INFIDELA! SOTUL RALUCAI MOIANU ESTE GALANT SI DUPA CE EA L-A INCORNORAT)

„Din noiembrie… decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie… tot il incurajam, vorbeam cu el zi de zi…

«- Marius, hai ca trebuie sa-mi fac detartrajul ala, mai vino la o emisiune!»

«- Sunt la Cluj, my friend, dar ne vedem noi, ma operez, nu vreau sa-ti spun ce mi-au descoperit doctorii!»

De atunci, am tot sperat, Marius al meu a luptat incredibil, mi-a plans la telefon ca un copil, dar nu pentru viata asta de c***t, pentru fetita lui, pentru “my princess (n.r.: prințesa mea)», asa-i spunea.

Of, radeam de nemti, la Cupa Mondiala, apoi el imi spunea:

«- Lupt, my friend (n.r.: prietenul meu), am slabit asa de mult, ca te iau cand vrei la greutate…»

Si tot vorbeam cu el, avea asa o putere si nu credea ca poate fi doborat de nenorocita asta de boala!

Pe Marius Ancuta l-am iubit, stateam ore in sir sa vorbim despre fotbal, politica, stomatologie…

Azi a plouat puternic, acum 9 zile am vorbit ultima data cu el, si abia mai vorbea… mi-a mai plans o data, si o amintea pe fetita lui…

Asa lovitura mi-a dat azi viata, asa lectie de maturitate… stiu ca fata lui ar fi vrut sa joace handbal, vorbisem sa o ducem la scoala Ramonei Farcau… aveam atatea planuri, my friend, in p***a ma-sii, nici acum nu mi-am facut detartrajul…

Mai tii minte cand mi-ai zis ca era un client in cabinet si avea in gura Rosia Montana, apoi se contrazicea cu tine ca tartrul ii tine dintii-n gura!

Marius al meu iubea viata, iubea snooker-ul, era respectat de marii jucatori ai lumii, venea aici si imi povestea despre toate nedreptatile din viata lui!

Dar mai nedrept decat ziua de azi, dragul meu, nu exista!

Dar mai nedrept decat ziua de azi, dragul meu, nu exista!

Dumnezeu sa aiba grija de tine, pana cand ne vedem, sa-ti spun ce mai face Barcelona…", a fost anuntul facut de jurnalistul Narcis Drejan.