Elena Gheorghe lansează albumul “Crăciunul e IUBIRE”, un proiect construit în 14 ani. Artista cântă alături de fiica ei, Amelie, piesa “Moș Crăciun ASAP”

20 noiembrie 2025, București , Elena Gheorghe aduce fanilor un dar special de sărbători și lansează albumul “Crăciunul e IUBIRE”, disponibil, începând de astăzi, pe toate platformele digitale. Proiectul reprezintă o poveste muzicală construită cu răbdare, emoție și dedicare în peste 14 ani.

Albumul reunește atât piese noi, cât și melodii îndrăgite, lansate de artistă în fiecare sezon de iarnă, timp de aproape un deceniu și jumătate. Fiecare cântec ilustrează un capitol al Crăciunului: Crăciunul e dor, Crăciunul e vis, Crăciunul e spectacol, Crăciunul e joc, Crăciunul e început, Crăciunul e promisiune – toate unite sub mesajul final: “Crăciunul e IUBIRE”.

“„Crăciunul e IUBIRE” nu este doar un proiect muzical, este o poveste, o mărturie, o moștenire, un dar pentru voi, pentru noi, pentru istoria pe care o scriem împreună. Este un album care conține atât piese pe care le-am lansat în trecut, în aproximativ fiecare Crăciun, de 14 Crăciunuri încoace, cât și piese noi.

Dacă tot am avut la dispoziție 14 ani să scot acest album, m-am gândit să fie unul totuși complex. Și atunci m-am gândit să fac cronologia Crăciunului, unele dintre cele mai importante momente ale Crăciunului, de-a lungul timpului, și cum s-a schimbat el ca și percepție, ce vibe a căpătat de la eră la eră.

Întotdeauna Crăciunul va însemna început, tradiție, va însemna Nașterea Domnului. Craciunul e IUBIRE si asa va ramane indiferent de vremuri “, spune Elena Gheorghe.

Colaborări și piese noi

Albumul include cinci piese noi, dintre care două colinde, două melodii dedicate Crăciunului și o piesă specială pentru 1 decembrie. Printre acestea se află și “Moș Crăciun ASAP”, interpretată de Elena împreună cu fiica ei, Amelie.

Noile melodii sunt compuse de Papu și Vlad (Trupa Zero), inclusiv single-ul „Eroii suntem noi”. Două dintre colinde sunt semnate de Grigore Gherman, colaborator apropiat al artistei, iar alte piese poartă semnătura compozitorului Adrian Cristescu.

Pe album se găsește și îndrăgita piesă „De Crăciun”, lansată în urmă cu 14 ani, care continuă să fie cântată în serbările copiilor din toată țara.

Mesajul albumului

Elena își dorește ca muzica ei să reamintească publicului esența Crăciunului:

„Crăciunul este cel mai frumos mod de a ierta, de a dărui și de a fi iubire. Indiferent cine suntem, ce meserie avem sau cât de cunoscuți suntem, important este să rămânem oameni. Aceasta este misiunea noastră”.

Albumul “Crăciunul e IUBIRE” va fi lansat și în varianta fizică la începutul lunii decembrie.

Piesa „Eroii suntem noi”, videoclip emoționant alături 60 de suflete talentate

Primul single care se lansează odată cu albumul se numește „Eroii suntem noi”.

Videoclipul a fost filmat alături de 60 de suflete talentate ale Corului și Orchestrei Liceului de Arte „Gheorghe Tattarescu”, din municipiul Focșani, coordonat de domnul dirijor Andrei Stroia, într-o locație superbă. Teatrul „Maior Gheorghe Paștia”, din municipiul Focșani, a fost gazda.

„Acum, odată cu lansarea piesei „Eroii suntem noi”, am timp să reflectez și să mulțumesc. Pentru tot ce am trăit, pentru tot ce am simțit din momentul în care gândul meu a prins formă și până la ultimul cadru al videoclipului montat cu atenție și cu lacrimi în ochi. Pentru fiecare etapă și pentru felul în care toate s-au așezat exact cum era mai frumos și mai bine.

Și, mai ales, pentru oamenii care mi-au fost alături cu tot sufletul și cu toată dragostea, uniți de același sentiment: iubire, bunătate și dăruire.

„Eroii suntem noi” a pornit dintr-un gând curat despre oameni, din dorința de a ne apropia din nou unii de alții și de a schimba lumea în bine. Nu e despre mine, e despre noi. Piesa asta nu e a mea, e a noastră.

A trecut prin mine, dar vorbește despre fiecare dintre noi: despre cum rămânem oameni chiar și când e greu; despre iubire, umanitate, iertare; despre legătura profundă care ne unește.

„Eroii suntem noi” nu este doar o melodie. E un manifest. E un sentiment la care trebuie să ne reconectăm cu toții, ca să simțim viața, să o sărbătorim, să iubim, să ne simțim vii. Ca să ducem mai departe ceea ce ne-au lăsat străbunii și cei care nu mai sunt printre noi, dar continuă să trăiască prin ceea ce au sădit în inimile noastre.

Este amintirea a ceea ce suntem și promisiunea a ceea ce putem deveni atunci când ne deschidem inimile unii către alții. E puntea dintre noi și cei care au fost, și liantul dintre noi și copiii noștri.

Eroii suntem noi. Și e timpul să ne amintim asta. Să schimbăm lumea prin iubire, din iubire, pentru că este în puterea noastră să o facem”, spune Elena Gheorghe.

Despre Elena Gheorghe

În cei peste 20 de ani de carieră, Elena și-a obișnuit fanii cu show-uri originale și complexe, premiate de nenumărate ori. Cântăreața a depășit așteptările publicului datorită lejerității cu care a trecut de la un stil muzical la altul. Elena Gheorghe este unul dintre cei mai de succes artiști din România, cu o carieră muzicală extraordinară, cu hituri cunoscute și apreciate, dar și sute de concerte susținute.

Cu 4 milioane de urmăritori pe Facebook și Instagram, și alte câteva sute de mii pe Youtube, Elena Gheorghe își ține la curent publicul, cu activitatea ei, fiind extrem de prezentă pe platformele online.

Credit Foto: Horia Stan