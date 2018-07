Marius Ancuța, fost comentator EuroSport, a murit la 50 de ani. Fostul soț al Ralucăi Moianu s-a luptat cu o boală necruțătoare

Marius Ancuța, cunoscutul comentator de la EuroSport, specializat în snooker, a murit. După luni în șir în care s-a luptat cu o maladie mortală, organismul său a cedat. El se împăcase cu fosta soție, Raluca Moianu, și chiar ar fi început să locuiască împreună în vila din cartierul bucureștean Pipera, potrivit unor apropiați. Vestea teribilă vine la doar câteva ore, după ce s-a aflat că prezentatoarea Carmen State a încetat din viață.

Fostul soț al Ralucăi Moianu era si medic stamotolog. El deținea în Capitală un club de biliard și snooker.

Marius Ancuța, soțul Ralucăi Moianu, a murit la vârsta de 50 de ani

Anunțul trist care a adus doliul în familia fostei prezentatoare, dar și în lumea televiziunii și a sportului a fost făcut de unul dintre cei mai buni prieteni ai lui. Jurnalistul Narcis Drejan a scris pe Internet un mesaj cutremurător în care a rememorat câteva dintre discuțiile pe care le-a purtat recent cu Marius Ancuța.

„Din noiembrie… decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie… tot il incurajam, vorbeam cu el zi de zi…

«- Marius, hai ca trebuie sa-mi fac detartrajul ala, mai vino la o emisiune!»

«- Sunt la Cluj, my friend, dar ne vedem noi, ma operez, nu vreau sa-ti spun ce mi-au descoperit doctorii!»

De atunci, am tot sperat, Marius al meu a luptat incredibil, mi-a plans la telefon ca un copil, dar nu pentru viata asta de c***t, pentru fetita lui, pentru “my princess (n.r.: prințesa mea)», asa-i spunea.

Of, radeam de nemti, la Cupa Mondiala, apoi el imi spunea:

«- Lupt, my friend (n.r.: prietenul meu), am slabit asa de mult, ca te iau cand vrei la greutate…»

Si tot vorbeam cu el, avea asa o putere si nu credea ca poate fi doborat de nenorocita asta de boala!

Pe Marius Ancuta l-am iubit, stateam ore in sir sa vorbim despre fotbal, politica, stomatologie…

Azi a plouat puternic, acum 9 zile am vorbit ultima data cu el, si abia mai vorbea… mi-a mai plans o data, si o amintea pe fetita lui…

Asa lovitura mi-a dat azi viata, asa lectie de maturitate… stiu ca fata lui ar fi vrut sa joace handbal, vorbisem sa o ducem la scoala Ramonei Farcau… aveam atatea planuri, my friend, in p***a ma-sii, nici acum nu mi-am facut detartrajul…

Mai tii minte cand mi-ai zis ca era un client in cabinet si avea in gura Rosia Montana, apoi se contrazicea cu tine ca tartrul ii tine dintii-n gura!

Marius al meu iubea viata, iubea snooker-ul, era respectat de marii jucatori ai lumii, venea aici si imi povestea despre toate nedreptatile din viata lui!

Dar mai nedrept decat ziua de azi, dragul meu, nu exista!

Dumnezeu sa aiba grija de tine, pana cand ne vedem, sa-ti spun ce mai face Barcelona…”, a fost anuntul facut de jurnalistul Narcis Drejan.

Fiica Ralucăi Moianu și a lui Marius Ancuța, carieră în lumea sportului

Mara Ilinca, fara celor doi foști soți, adoră să joace baschet și își dorește să aibă o carieră frumoasă în acest sport.

“Atunci când îi spun că: «Ai grijă că mă enervezi oficial!», se opreşte. Noi suntem prietene, sigur că teoria e foarte uşoară. Adevărurile sunt întotdeauna la mijloc. Întotdeauna trebuie să ştii când are nevoie de părintele din tine şi când de prieten. Eu cred foarte tare că alergăm în fiecare zi să facem bani ca să le oferim lor. Uităm că nu petrecem timp cu ei”, a spus Raluca Moianu într-o emisiune TV la începutul acestui an.

Marius Ancuța și-a dorit enorm ca fiica lui să facă handbal.

“Mie îmi place foarte mult să fac handbal. Mă uitam de mică cu tata şi când m-am mutat la altă clasă, ni s-a schimbat profesorul de sport. Şi atunci ne-a întrebat dacă vrem să facem handbal şi am zis să încerc”, a povestit fiica Ralucăi Moianu în cadrul aceleiași emisiuni.

“După ce mi-a luat primul premiu internaţional, după atâţia ani de balet, eram convinsă! «Ăsta e drumul», spuneam”, a povestit aceasta despre viitoarea carieră a fiicei sale.

Raluca Moianu și Marius Ancuța s-au despărțit la 15 ani de la nuntă

Raluca Moianu şi Marius Ancuţa au divorţat în octombrie 2013, după 15 ani de căsnicie. Cei doi au au o fată, pe Mara Ilinca, care după divorț a rămas în grija fostei prezentatoare TV. Cei doi se împăcaseră anul trecut.