Anunțul făcut de Raluca Moianu cu doar câteva ore înainte să se afle că fostul ei soț, Marius Ancuța, a murit. S-au împăcat și locuiau împreună

Vestea de seara trecută potrivit căreia Marius Ancuța a murit, după ce organismul său a cedat în lupta cu o maladie teribilă, a picat ca un trăsnet în familia lui, dar și în lumea televiziunii. Foarte puțini oameni știau despre boala mortală cu care fusese diagnosticat fostul soț al Ralucăi Moianu, iar vedeta a păstrat doar pentru ea clipele cumplite pe care le-au trăit împreună după ce au aflat de maladie de la medici, potrivit unui apropiat. Astfel, ea i-a fost alături și l-a susținut mereu, dar nu și-a neglijat nici fetița și nici proiectele. De altfel, chiar ieri, cu câteva ore înainte să se afle că Marius Ancuța a părăsit această lumea, fosta prezentatoare TV a făcut un anunț pe Internet.

Raluca Moianu, anunțul care nu prevestea nimic rău cu puțin timp înainte să se afle de moartea fostului soț

Ieri, 19 iulie, puțin după ora prânzului, Raluca Moianu a felicitat o echipă de jurnaliști aflați la început de drum în presă. Potrivit unui apropiat al lui Marius Ancuța, acesta s-ar fi aflat la Cluj în momentul în care a fost răpus de boala cu care se lupta de câteva luni bune.

“Privesc cu speranță şi bucurie fiecare nou proiect media. ÎI doresc opinieionline.ro articole atât de interesante încât să găsească rapid drumul spre un număr mare de cititori, să le deschidă mintea şi să aibă mereu un cuvânt de spus. Să primiţi like, share şi subscribe de fiecare dată când meritaţi”, a scris Raluca Moianu pe noul site apărut în presa din România.

“Offf, acum am citit postarea Luminitei Paul. M-a daramat. Am aflat cu o imensa tristete ca a plecat dintre noi Marius Ancuta. A pierdut lupta cu nenorocita de boala care l-a stors in ultima perioada. Prea repede si discret. Un super om, un exceptional comentator de snooker. L-am avut invitat sa vorbim de sportul lui preferat. Nu indraznea sa vina. Ca nu ar fi sport de radio. Ulterior am facut seriale despre superbul lui sport. L-am cunoscut datorita lui Razvan Toma. L-am ascultat mereu cu mare placere. Nu s-a plans vreodata in ultima perioada. Raluca Moianu aproape ca a tinut doar pentru ea toata durerea. Cu o forta greu de egalat si-a continuat activitatea de parca nu se intampla nimic. Doar ea stia prin ce trece. Cu demnitate si cu o forta iesita din comun. Ce suflete deosebite. Rare. Unul s-a dus spre Dumnezeu, altul a ramas printre noi. Condoleante, Raluca Moianu si multa forta in continuare!

Tie, Marius Ancuta… Drum bun, prietene!”, a scris Gabi Safta pe pagina sa de Facebook

Raluca Moianu și fostul soț s-au împăcat în urmă cu doi ani și… potrivit unor apropiați, vedeta și Marius Ancuța chiar ar fi început să locuiască împreună în vila din cartierul bucureștean Pipera. Ei au o fiică: Mara.

“(…) Raluca Moianu, te imbratisez cu tot dragul si va doresc din toata inima, si tie si Mărutei, putere sa acceptati si sa invatati sa traiti fara prezenta lui fizica.

#parteabuna #gandurilemirelei”, a notat Mirela Retegan pe contul ei de Facebook.

Marius Ancuța, iubit de milioane de fani pentru comentariile făcute la EuroSport

Fostul soț al Ralucăi Moianu a cucerit milioane de români cu ale lui comentarii făcute la EuroSport. Atunci când nu era la TV, Marius Ancuța se afla fie în cabinetul său stomatologic, unde era medic, fie la clubul de biliard și snooker, pe care l-a deschis în București.

“Marius Ancuta s-a stins. Vocea lui ne-a incantat cu comentariile marilor turnee. Nu va mai fi la fel multa vreme de acum incolo. Sa vedem cine va reusi sa castige inimile noastre alaturi de Bontea. MARIUS ANCUTA, DUMNEZEU SA TE ODIHNEASCA”,

“Din pacate, ne parasesc cei mai buni si ne demonstreaza ca viata este mult prea scurta si mult prea nedreapta. Marius a fost o persoana minunata si asa trebuie sa ramana in amintirea noastra. MULTUMESC, Marius pentru tot! RIP, Marius Ancuta”,

“Ne stiam de ani buni. Nu eram prieteni de pahar, desi am fi putut fi. De o jumatate de ora incerc sa gasesc singurele poze pe care le am cu Mario. Se intampla in Tac^Biliard, clubul sau de snooker^biliard. Ma invata pozitia la masa si ma mustra ca nu ma asez cum trebuie pe lovitura. Nu am alte amintiri in imagini cu Mario. Poate pentru ca niciunul nu ne-am omorat cu astfel de ipostaze. Imi va ramane, insa, mereu in minte acest om minunat, cu un caracter de neclintit; un comentator cu o pasiune pe care cu greu o mai simti in zilele noastre. Din iarna, de cand am aflat ca sufera de cancer pulmonar, am incercat sa il incurajez atat cat m-a lasat. Pentru ca da, Marius Ancuta era un om mandru si demn, in cele mai frumoase forme si nu accepta mila nimanui. Am vrut sa il vizitez la spital. Mi- a raspuns politicos ca nu e cazul. Nu pentru ca nu tinea la mine, ci pentru ca nu voia sa il vad metamorfozat. Alaltaieri, am vrut sa-l sun. N-am facut-o…N-am mai simtit atata durere de la moartea mamei mele, rapusa tot de marsavul cancer. Sa calatoresti frumos, doc! Si sa poti juca si privi snookerul si acolo unde te afli!” sunt trei dintre mesajele apărute pe Facebook după ce s-a aflat trista veste.

Fiica Ralucăi Moianu și a lui Marius Ancuța, carieră în lumea sportului

Mara Ilinca, fara celor doi foști soți, adoră să joace baschet și își dorește să aibă o carieră frumoasă în acest sport.

“Atunci când îi spun că: «Ai grijă că mă enervezi oficial!», se opreşte. Noi suntem prietene, sigur că teoria e foarte uşoară. Adevărurile sunt întotdeauna la mijloc. Întotdeauna trebuie să ştii când are nevoie de părintele din tine şi când de prieten. Eu cred foarte tare că alergăm în fiecare zi să facem bani ca să le oferim lor. Uităm că nu petrecem timp cu ei”, a spus Raluca Moianu într-o emisiune TV la începutul acestui an.

Marius Ancuța și-a dorit enorm ca fiica lui să facă handbal.

“Mie îmi place foarte mult să fac handbal. Mă uitam de mică cu tata şi când m-am mutat la altă clasă, ni s-a schimbat profesorul de sport. Şi atunci ne-a întrebat dacă vrem să facem handbal şi am zis să încerc”, a povestit fiica Ralucăi Moianu în cadrul aceleiași emisiuni.

“După ce mi-a luat primul premiu internaţional, după atâţia ani de balet, eram convinsă! «Ăsta e drumul», spuneam”, a povestit aceasta despre viitoarea carieră a fiicei sale.

Raluca Moianu și Marius Ancuța s-au despărțit, dar s-au împăcat

Raluca Moianu şi Marius Ancuţa au divorţat în octombrie 2013, după 15 ani de căsnicie. Cei doi au au o fată, pe Mara Ilinca, care după divorț a rămas în grija fostei prezentatoare TV. Cei doi se împăcaseră anul trecut.