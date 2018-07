Carmen State, povestea cutremurătoare care a măcinat-o mulți ani: “De ce eu sunt țigancă și colegii mei, nu?”

Se spune că de-a lungul vieții, oamenii trăiesc numeroase experiențe ca să evolueze din punct de vedere spiritual – desigur, dacă își învață pe Pământ lecțiile primite. Carmen State se numără printre cei care și-au înțeles lecția în cele din urmă: aceea de a accepta că s-a născut într-o familie de romi și a duce o viață exemplară. În urmă cu câțiva ani, prezentatoarea TV a vorbit despre experiența ei și a povestit cum a marcat-o în timpul copilăriei. Vă reamintim că regretata jurnalistă Carmen State s-a stins la 51 de ani.



Carmen State, mărturisiri emoționante despre povestea vieții sale

Regretata jurnalistă s-a născut pe 21 octombrie 1967. Și, cum chiar ea a mărturisit în timpul unui interviu, Dumnezeu a vrut să se nască “într-o familie de romi”.

“În ziua de 21 octombrie 1967, Dumnezeu a vrut să mă nasc într-o familie de țigani. Aveam să aflu acest lucru abia în clasa I. Până atunci, am crezut că sunt un om ca toţi ceilalţi și că nu există diferențe prea mari între noi.

Am sărit peste etapa «gradiniţă», pentru că romii nu pun preţ mare pe școală. În clasa I, colegii mei au ținut să-mi arate că sunt altfel decât ei. «Ţiganco!», îmi spuneau – le răspundeam: «Da’, tu eşti!»

În copilărie m-a frământat întrebarea: «De ce eu sunt ţigancă și ei, nu?». Nimeni nu a reuşit să-mi explice pe înţeles.

Mai târziu, îmi creasem un obicei din a participa la examene, concursuri cum ar fi: Şcoala Populară de Artă, Grupul Teatral «Izvor». Într-o zi am citit un anunţ în ziarul «Aven Amenta» (eram printre puținii care știau în ce limbă este scris titlul): «angajăm secretară» și m-am prezentat (mă gândeam că eu o să fiu singura care știe cum se scrie corect și că o să am un rol de «consultant»), dar oamenii m-au trimis acasă şi mi-au zis: «Învaţă să baţi la o maşină de scris, însuşeşte-ţi mai bine limba romani şi întoarce-te peste vreun an».

Aşa am făcut. Iar într-o zi, cam după aproximativ un an de zile în care băteam la maşina de scris, făceam articole pentru «Ziarul Uniunii», participam la seminarii şi spectacole, iată că s-a invit oportunitatea unui concurs de angajare la Televiziunea Română, concurs pe care l-am câștigat și am început să lucrez în această instituţie.

Realizez emisiunea «Opre Roma (Ora Romilor)» la TVR 1. Lucrez (n.r.: a lucrat), în paralel, și la alte emisiuni și cu alte minorități şi reusesc să fac ceea ce visam în copilărie – să prezint.

Visul meu a fost, este şi va rămâne să prezint. Când eram copil, chiar şi acum, îmi doresc să prezint un film de desene animate.

(…) fac (n.r.: a făcut) documentare, interviuri, ştiri și reportaje cu teme din domeniul social şi educativ, portrete, emisiuni muzicale cu şi despre oameni simpli şi emisiuni despre personalităţi ale etniilor. De pildă, romi, ruşi-lipoveni, ucraineni, turci, tătari, albanezi, greci, bulgari, italieni”, a scris regretata jurnalistă într-un articol apărut pe tvr.ro.

Carmen State – biografie

Carmen State era prezentatoarea emisiunii “Fără etichetă”, care rula la TVR 1 și care cuprindea documentare, interviuri, ştiri și reportaje cu teme din domeniul social şi educativ, portrete, emisiuni muzicale cu şi despre oameni simpli şi emisiuni despre personalităţi ale etniei rrome. Regretata jurnalistă nu a pierdut nicio oportunitate în a arăta că și în rândul rromilor există tineri și oameni valorosi. Printre emisiunile pe care le-a mai moderat se numără: “Opre Roma (n.r.: Ora Romilor)” și “Conviețuiri” la TVR 1, “Din Viaţa romilor” – TVR 1 şi TVR 2, “Toţi împreună” – TVR 3, “Sub Aripa Muzei” – TVR 2, “Uşi deschise” – TVR i, “Identităţi” – TVR 2, “Împreună în Europa” – TVR 2, “Primul Pas” – TVR 2.