Cauza morții lui Carmen State. Apropiații prezentatoarei TV sunt distruși de durere

Potrivit celor mai noi informații, Carmen State a încetat din viață în cursul zilei de marți, 17 iulie. Ea plecase în vacanță, deși nu prea se simțea bine, susțin apropiații pe o rețea de socializare. Nimeni nu o știa că ar fi avut probleme medicale, dar, în urmă cu puțin timp a fost anunțată cauza morții.

Carmen State, despre cauza morții fulgerătoare

În vârstă de 51 de ani, Carmen State a murit, după ce ar fi suferit un infarct, potrivit wowbiz.ro. Prezentatoarea TV a fost o reprezentantă de marcă a etniei rome și nu s-a ferit să spună asta în public. De-a lungul carierei sale în televiziune, ea s-a implicat în mai multe proiecte TV în care era promovată comunitatea romă, valorile și tradițiile acestei comunități. Emisiuni ca “Ora Romilor”, “Conviețuiri” sau “Fără etichetă” sunt doar câteva dintre emisiunile pe care le-a realizat în acest sens.

În cursul zilei de ieri au apărut mai multe mesaje de îngrijorare din partea apropiaților, cărora nu le venea să creadă că a plecat singură în vacanță la Băile Herculane, deși, spun alții, se simțea rău.

“Nu cred. Ai plecat singura? De ce a plecat de capul ei?”, a întrebat una dintre prietenele sale.

“Da, și se simte rău”, “Te iubesc, te rog, vino acasă!” sunt mesajele scrise de nepoțelul ei la ultima poză făcută publică înainte să se afle că a murit.

În urmă cu șase ore, adolescentul a scris într-un comentariu la aceeași imagine că regretata jurnalistă a părăsit această lume: “Nașa a murit. Mi-a spus mama”.

“Nașa ta este un înger și te vede, are grijă de tine de acolo, de sus, din cer!”, i-a scris o apropiată nepotului lui Carmen State.

Mesaje emoționante în memoria lui Carmen State

“Ce-ai facut, sora mea, de ce ne-ai parasit? Of, of, of, ce rau imi pare! Nici nu-mi vine sa cred! De acolo, din lumea spiritelor, vegheaza asupra noastra! Dumnezeu sa te odihneasca si sa-ti dea un loc in rai! Vei fi cu noi mereu, in istoria rromilor nemuritori! Cu inima plangand!”,

“Dumnezeu sa te odihnească, suflet cald blând și bun??”,

“Dumnezeu să te odihnească, Carmen! Chiar ma gândeam, când am văzut ultima ta postare: mi-ai urmat sfatul și te-ai dus în vacanță, ca să ai grijă și de tine, nu doar de alții. N-a trecut mult de la ultima noastră discuție. Plecarea ta e o lovitură pentru oricine te-a cunoscut, om bun. Odihnește-te in pace!”,

“Ne -ai socat pe toti cu aceasta moarte fulgeratoare??”, “Dumnezeu sa te odihneasca in pace, Carmen! Sa le dea Dumnezeu putere celor pe care i-ai lasat in urma!?”,

“Dumnezeu să te ierte! Un om excepţional! Nu meritai asta!” sunt cinci dintre mesajele apărute pe pagina ei de Facebook.

Carmen State – biografie

Carmen State era prezentatoarea emisiunii “Fără etichetă”, care rula la TVR 1 și care cuprindea documentare, interviuri, ştiri și reportaje cu teme din domeniul social şi educativ, portrete, emisiuni muzicale cu şi despre oameni simpli şi emisiuni despre personalităţi ale etniei rrome. Regretata jurnalistă nu a pierdut nicio oportunitate în a arăta că și în rândul rromilor există tineri și oameni valorosi. Printre emisiunile pe care le-a mai moderat se numără: “Opre Roma (n.r.: Ora Romilor)” și “Conviețuiri” la TVR 1, “Din Viaţa romilor” – TVR 1 şi TVR 2, “Toţi împreună” – TVR 3, “Sub Aripa Muzei” – TVR 2, “Uşi deschise” – TVR i, “Identităţi” – TVR 2, “Împreună în Europa” – TVR 2, “Primul Pas” – TVR 2.