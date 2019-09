Raluca Moianu, la momentul adevărului. Ce a făcut după moartea lui Marius Ancuța, bărbatul alături de care are o fetiță. “Ne-am făcut bagajele și…”

Raluca Moianu a avut puterea să vorbească despre moartea lui Marius Ancuța, cel cu care a fost căsătorită timp de 15 ani. Bărbatul a fost unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi și a trecut în neființă în iulie 2018, răpus de cancer, la doar 50 de ani.

“Ziarele au scris că am fost în depresie. Nu, nu am fost în depresie. Am fost, însă, foarte tristă. Anul de doliu este important, n-aş fi putut să încep o relaţie sau să mă mărit imediat. N-aş fi putut. Am prieteni foarte buni. Adică am avut norocul unor familii de prieteni extraordinari care au fost cu mine şi lângă mine, care m-au scos din stare de fiecare dată“, a declarat Raluca Moianu potrivit okmagazine.ro.

Pe durata relației cu Marius Ancuța, Raluca Moianu a devenit mămică, după ce a dat naștere unei fetițe superbe, Mara.

„După ce a murit soţul meu, ne-am făcut bagajele şi am plecat în America de Sud. Am plecat în Columbia, la Bogota, pentru că eu acolo am copilărit şi pentru că reconectarea mea la momentele acelea fericite m-a făcut să îmi dau un restart şi să pot să merg mai departe. Am stat acolo un an de zile şi am reuşit să ieşim din starea aia de tristeţe“, a mai spus Raluca Moianu.