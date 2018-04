Raluca Podea, goală într-un prosop de baie. Ipostaza în care a fost surprinsă i-a înnebunit pe bărbați

Raluca Podea se află într-o vacanță de cinci stele în Cipru. În urmă cu puțin timp, fostul „iepuraș” Playboy „a încins sângele bărbaților din instalație”, după ce a făcut publică o poză în care apare într-o ipostază provocatoare. Imaginea a fost însoțită de un mesaj de dragoste, ceea ce i-a făcut pe mulți să creadă că ea nu este singură, ci împreună cu o nouă cucerire.

Aflată în camera unui hotel de lux din orașul Kyrenia, Raluca Podea s-a lăsat pozată goală, la scurt timp după ce a ieșit de la duș. Fostul „iepuraș” Playboy apare învelită într-un prosop alb în timp ce stă într-o poziție sexy pe un fotoliu din camera de hotel. Având părul ud, ea și-a pus pe cap un prosop mai mic.

Imaginea fierbinte, care i-a făcut pe internauți să dea mii de like-uri a fost însoțit de un mesaj în limba engleză: „Spread love everywhere you go (n.r.: Răspândește dragostea oriunde mergi)”.

„Se pare că tu ai răspândit alte lucruri, de asemenea „, „Să ai timp frumos și bucură-te, „, „Bravo, bravo, bravo, superbă!” sunt trei dintre mesajele postate de fanii vedetei.

Raluca Podea este fost „iepuraș” Playboy

Raluca Podea s-a remarcat în showbiz-ul mioritic ca manechin, dar şi prin pictorialele îndrăzneţe pe care le-a realizat pentru diferite publicaţii dedicate bărbaților. Diva este mama unui băieţel, pe care îl creşte singură după ce fostul soţ a părăsit România.