Raluca Podea, în lacrimi la MasterChef unde a avut și un incident. Ce a spus vedeta despre Florin Pastramă, fostul logodnic

Raluca Podea s-a numărat printre concurenții care au i-au impresionat pe jurații de la “MasterChef” în prima ediție din acest nou sezon, care a debutat seara trecută. La un moment dat, vedeta a izbucnit în lacrimi și a avut parte de un incident chiar înainte ca chefii Joseph Hadad, Cosmin Tudoran și Silviu Chelaru să dea verdictul. În timpul mărturisirilor, ea a vorbit și despre Florin Pastramă, fostul logodnic.

Raluca Podea, în lacrimi la “MasterChef” unde a avut și un incident

În vârstă de 32 de ani, Raluca Podea a gătit la emisiunea culinară de la Pro TV paste nero di seppia cu creveți și sos curry. Înainte să aranjeze cu stil farfuria din care au degustat jurații de la “MasterChef”, vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile când l-a văzut pe fiul ei izbucnind în plâns. David s-a emoționat foarte mult când a observat că i s-a distrus parmezanul mamei sale și i-a cântat la flaut – de altfel aceasta este modalitatea prin care adolescentul încearcă să își înveselează mama atunci când are un moment mai puțin plăcut.

“Sunt foarte mândră de el. Noi suntem mai mult decât o mamă și un copil, suntem ca niște prieteni. Noi am crescut împreună, eu alegând să mă căsătoresc mai devreme, după care am divorțat și am crescut împreună… Hai, iubire, de ce plângi? Nu mai plânge. Știi că te iubesc! Hai, de mai plânge, că uite: mi se arde parmezanul”, a spus vedeta înainte să se prezinte în fața juraților de la “MasterChef”.

Ce a spus vedeta despre Florin Pastramă, fostul logodnic

După ce a ajuns în fața juraților Silviu Chelaru, Joseph Hadad și Cosmin Tudoran, Raluca Podea le-a spus câte ceva despre viața ei, inclusiv eșecul suferit în dragoste în urmă cu câteva luni. Vă reamintim că fostul logodnic, Florin Pastramă, s-a îndrăgostit de Brigitte pe platourile de filmare ale show-ului “Ferma. Un nou început”.

“Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă. (…). Cred că asta mi-a fost sortit și prefer să rămân singură.”, a mărturisit Raluca Podea în fața celor trei jurați MasterChef.

Brigitte și Florin Pastramă, doi foști concurenți de la “Ferma. Un nou început”, s-au căsătorit civil, dar și religios în vara acestui an. Joseph Hadad, Silviu Chelaru și Cosmin Tudoran au fost uimiți de povestea de viață a blondinei, iar fosta logodnică a lui Florin Pastramă s-a emoționat foarte mult rememorând aceste episoade din viața sa. Înainte să fie gata platingul, ea s-a stropit cu sosul curry, după ce robotul de bucătărie a pornit aparent singur în momentul în care ea a vrut să-l ia.

La final, Raluca Podea a obținut șorțul “MasterChef”, după ce a primit: “Da” din partea primilor doi jurați ai show-ului culinar, respectiv: Joseph Hadad și Silviu Chelaru.