Raluca Podea și Brigitte Pastramă, scandal la Masterchef de la Pro TV!

Emoțiile și conflictele au atins cote maxime când în bucătăria MasterChef, când Brigitte și Florin Pastramă au fost prezenți în platoul emisiunii, în ediția de joi seara și le-a cerut concurenților să le gătească. Printre aceștia s-a aflat și Raluca Podea, fosta iubită a lui Florin Pastramă și rivala brunetei.

“Bine v-am găsit! Sunt atât de fericită că astăzi ne aflăm aici și avem onoarea ca să gătiți pentru noi și pentru invitații noștri. În momentul în care am auzit că voi veți găti pentru noi, ne-am simțit fericiți. Chiar vrem să vedem cât de inventivi sunteți. Eu sunt cu peștele, el este cu vita“, a spus Brigitte Pastramă.

Dacă la început fosta logodnică a lui Florin Pastramă nu a mai vrut să gătească, ulterior Raluca Podea a fost auzită spunând: “Verde de Paris îți pun, direct. Le pun otravă în mâncare. Ah, ce ipocrită poți să fii!”, comenta Raluca Podea, în timp ce Brigitte vorbea.

“Mă șochez, nu mi-am făcut niciodată vreun gând că ei vor ajunge să stea în aceeași încăpere cu noi. Eu nu mai gătesc, vă pup! Fiecare dintre ei avea pe cineva acasă, mi se pare penibil să încerci să ieși în față, să fii băgat în seamă, doar de dragul de a epata. Nu, mi se pare că ești josnică! Am alergie când o aud pe asta când vorbește, plec de aici, îmi provoacă silă, astăzi voi sta“, a declarat Raluca Podea.

Raluca Podea a povestit atunci când a pășit pentru prima dată în platoul emisiunii, greutațile prin care a trecut în ultimul an. Se pare că blondina a suferit atât de mult încât a decis să rămâna singură.

„Am avut un an destul de greu, foarte dificil pentru mine. Am avut o relație, am fost foarte dezamăgită, s-a terminat brusc. El (n. red. este vorba despre Florin Pastramă)a decis să meargă la un show de televiziune, acolo s-a îndrăgostit, eu așteptându-l acasă. (…). Cred că asta mi-a fost sortit și prefer să rămân singură”, a povestit Raluca Podea.