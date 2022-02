Ramona Crăciunescu de la Survivor a trecut printr-o tragedie cumplită. Detalii cutremurătoare despre moartea fetiței sale

Ramona Crăciunescu, roșcata din tabăra Războinicilor de la Survivor, a trecut printr-o tragedie cumplită: iubitul și copilul i-au murit într-un accident de mașină și spune că tocmai de aceea a acceptat să vină la Survivor, pentru a demonstra că este puternică.

Ramona Crăciunescu a făcut o mărturisire cutremurătoare, povestind cum iubitul și fetița ei de șase ani au murit în urma unui incediu.

„Am venit în acest show să arăt că sunt puternică. Mă consider deja o supraviețuitoare. În urmă cu 4 ani am avut un accident urât. Mi-am pierdut fetița și iubitul. Am venit să demonstrez că sunt puternică. Vreau să dau tot pe traseu. Nu mă manifest prin furie atunci când intru pe traseu.

Vreau să îi demonstrez fiului meu că are o mamă puternică. Viața, chiar dacă e grea, trebuie să te ridici tot timpul cu fruntea sus și să tragi cu dinții până nu mai poți, ca să reușești”, a declarat Ramona Crăciunescu la Survivor, la consiliul de nominalizări.

”Poza asta ar fi fost întreagă dacă ar fi fost și fetița mea. Avea șase ani când am avut accidentul. Eram într-un weekend la mare, eu, iubitul și copiii. Eram parcați cu autorulota. Am observat o lumină foarte puternica, iar atunci cand am iesit din baie luase foc toată rulota. Am încercat să sting focul și am fost arsă pe mână. A avut loc o explozie, a apucat să iasă fiul meu, iubitul meu a ieșit și el, ars. În foc nu poți să intri și nu poți să rezisti. Am intrat de mai multe ori, am luat foc amandoi, și tot n-am găsit-o. El a decedat la șapte zile după accident, eu am fost în comă, n-am participat la înmormântarea fetiței, nici a iubitului”.

Sursa foto: Captura Pro TV