Ramona de la Clejani a ajuns cu hemoragie, la spital. Medicii au anunțat-o că are o sarcină toxică: “Era să dau colțul în weekend”

Ramona de la Clejani a trăit clipe extrem de grele, recent. Artista în vârstă de 31 de ani a ajuns de urgență la spital, cu hemoragie. Atunci a aflat de la medici că are o sarcină toxică. Iată mai jos, în articol, ce a declarat.

Ramona de la Clejani a trecut prin momente de spaimă, în urmă cu câteva zile. Cântăreața în vârstă de 31 de ani a ajuns de urgență la spital, cu hemoragie. Aceasta se afla în Anglia, unde își onora un contract.

Cântăreața a povestit faptul că a ajuns în mâinile medicilor, în urmă cu câteva zile, după ce i s-a făcut rău. Pentru că a trebuit să fie prezentă în fața oamenilor, pentru a susține momente artistice, Ramona de la Clejani a acumulat foarte multă oboseală. Artista a mai mărturisit faptul că de la stres și, cel mai probabil, frig, organismul ei i-a dat semnale că nu este în regulă. A ajuns la spital cu hemoragie gravă, iar medicii au anunțat-o că are o sarcină toxică.

„Era să dau colțul în weekend… cel mai probabil din cauză că mi-a fost rău de la oboseală. Plus că nu sunt bine nici de la sarcină. Am fost în Anglia și am stat acolo de joi și până ieri (n.r – duminică). Am avut treabă încontinuu unde am depus foarte mult efort, ceea ce mi-a dăunat”, a mărturisit Ramona de la Clejani.

Ramona de la Clejani a suferit o hemoragie

Artista a continuat seria mărturisirilor. Ramona de la Clejani susține că nu poate lăsa munca pe un plan inferior, deși medicii i-au spus că trebuie să se odihnească. I-au fost făcute cinci perfuzii în decursul a câteva ore și i s-a administrat calciu, pentru a i se opri hemoragia pe care a suferit-o.

„Am avut febră mare, nu aveam aer, plus că pe lângă asta am avut și o hemoragie gravă. Medicii de acolo mi-am zis că sunt obosită iar sarcina este foarte toxică și nu am voie să fac nimic, dar eu nu pot să le respect indicațiile, pentru că nu am cum să stau. Am nevoie de bani să îmi cresc copiii. Chiar dacă mi-a fost foarte rău și am avut o hemoragie, așa am cântat sâmbătă. Nu am avut ce face. Munca este muncă și contractele trebuiesc onorate”, a mai spus artista pentru Click.

Sursă foto: Facebook