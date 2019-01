Ramona Gabor a petrecut în Dubai de ziua ei! Cum s-a răsfățat sărbătorita și ce mesaj i-a trimis sora ei, Monica Gabor

Ramona Gabor și-a aniversat ziua de naștere ieri, însă, nu cu mult fast și lux, așa cum o făcea în anii trecuți! Aflată în Dubai, vedeta s-a răsfățat altfel într-una dintre cele mai speciale zile din acest an. Desigur, apropiații i-au dăruit cadouri scumpe, iar rudele au emoționat-o cu urările lor. Printre cele care au ales să-i transmită și un mesaj public se numără Monica Gabor.

Ramona Gabor a petrecut în Dubai de ziua ei și s-a răsfățat cu produse rafinate

Ziua de naștere a Ramonei Gabor a stat în zodia relaxării. Și asta pentru că sărbătorita a ales să meargă la un centru spa din Dubai, unde s-a bucurat de momente de răsfăț alături de o prietenă. Ulterior, ele au mers să ia masa, unde au savurat produse rafinate. Cu puțin înainte de prânz, ora României, ea le-a mulțumit tuturor pentru urările trimise.

“Vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și pentru urările transmise. 🙏🏻 Fie ca v-ați rupt din timpul vostru, o secundă, un minut sau poate ceva mai mult pentru a-mi spune astăzi: «La mulți ani!», cu toţii ați reusit să îmi faceți ziua mai frumoasă! Vă iubesc ❤️❤️❤️ #birthday #girl #love #family #friends”, a scris Ramona Gabor pe pagina ei de Instagram.

Ce mesaj i-a trimis sora ei, Monica Gabor

Aflată la mii de kilometri distanță de ea, în Malibu, Monica Gabor i-a transmis câteva gânduri emoționante pe pagina sa de Instagram. “Dragă Ramona, mereu îmi amintesc de tine cu drag, de toata dragostea și bunătatea ta față de mine. Amintirile pe care mi le-ai oferit nu se vor risipi niciodată din sufletul meu. Te iubesc, draga mea surioară mică!” este mesajul iubite lui Mr. Pink.

Și nepoata sărbătoritei, Irinuca, i-a făcut o urare pe rețelele de socializare: “La mulți ani fericiți uneia dintre cele mai minunate mătuși din întreaga lume!

Happy birthday to one of the most amazing aunties in the whole world! @ramonagabor, ești atât de iubitoare, gingașă, frumoasă, inteligentă, amuzantă, o panteră ❤️ Sper că vei avea cel mai bun an din viața ta. La mulți ani, Ramona! #birthdaygirl ❤️❤️❤️”.