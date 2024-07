Ramona Gabor, adevărul despre relația cu Irinel Columbeanu, fostul cumnat! Din cauza lui s-a mutat din România

După o lungă perioadă, Ramona Gabor a revenit în România. Venirea acesteia pe meleagurile natale se datorează nepoatei sale, Irina Columbeanu. Mai exact, aceasta a vrut să îi fie alături adolescentei cât timp și-a vizitat tatăl. Astfel, cele două au fost surprinse alături de fostul milionar. Ei bine, acest trio a mirat multă lume, căci Ramona Gabor nu a avut niciodată o relație apropiată cu fostul său cumnat. Mai mult, acum a recunoscut că din cauza lui s-a mutat din România. Ce a determinat-o pe brunetă să ia această decizie, de fapt?

La începutul acestei luni, Irinel Columbeanu marca o mare bucurie. Fiica lui s-a întors, în sfârșit, din America și a petrecut câteva zile alături de tatăl ei. Revederea celor doi a fost una extrem de emoționantă, iar fostul milionar a fost în al nouălea cer. Vizita în România a Irinei Columbeanu a adus-o acasă și pe Ramona Gabor, care și-a dorit să petreacă timp cu nepoata sa și să îi arate acesteia locurile în care mama ei a copilărit. Cu ocazia întoarcerii în țară, Ramona Gabor a fost prezentă și în podcast-ul moderat de Teo Trandafir, unde a făcut mai multe dezvăluiri interesante.

(CITEȘTE ȘI: RAMONA GABOR ȘI IRINUCA L-AU SCOS PE IRINEL COLUMBEANU DIN AZIL. UNDE L-AU DUS PE FOSTUL MILIONAR)

Prezentă în podcast-ul moderat de Teo Trandafir, Ramona Gabor nu s-a sfiit să vorbească despre relația pe care o are cu Irinel Columbeanu, fotul cumnat. Deși sora ei a petrecut ani buni lângă fostul milionar, bruneta nu a avut niciodată o relație apropiată cu acesta. Mai mult, se pare că de-a lungul timpului, cei doi nu au vorbit adunat nici 15 minute, după cum a declarat Ramona Gabor.

De asemenea, aceasta a făcut o mărturisire cât se poate de interesantă. Se pare că Irinel Columbeanu este chiar motivul pentru care Ramona Gabor a decis să se mute din România și să își încerce norocul în Emiratele Arabe. Mai exact, bruneta a mărturisit că pe vremea când sora ei era căsătorită cu afaceristul lumea o judeca aspru și pe ea. Brunetei i se spune că fără Irinel Columbeanu nu ar fi reprezentat nimic, așa că a decis să le demonstreze tuturor ce poate.

Sătulă de etichetele ce i s-au pus în România, Ramona Gabor a decis să plece în altă țară și să ia viața de la zero. Și-a dorit să se realizeze prin forțele proprii și să demonstreze tuturor că poate să fie cineva și fără ajutorul lui Irinel Columbeanu.

„Am venit în România, în primul rând, pentru că nepoata mea a ajuns și ea, după șase ani, pe meleagurile noastre și am vrut să petrec timp cu ea. Ca fetele, dar și în familie, pentru că, de fapt, a fost în Bacău până acum.

Acum l-am văzut (n.r. pe Irinel Columbeanu) pentru că este Irina aici. În schimb, eu nu am avut neapărat o legătură apropiată cu el. A fost cumnatul meu și toată lumea spune și se întâmplă de multe ori în comentarii să vezi: «dacă nu era el, tu nu existai sau, mă rog, nu știa nimeni de tine». Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv. Să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva.

El este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața, pentru că este tatăl Irinei. Dar nu pot să zic că am avut niciodată o relație, n-am avut nici măcar o conversație. (…) Nici măcar de 15 minute, să vorbim. Nimic. Am ieșit la mese, dar nu am avut o relație apropiată”, a declarat Ramona Gabor, în cadrul podcast-ului „Gând la gând cu Teo”