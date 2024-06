Cum s-a fotografiat Irina Columbeanu, alături de surorile mamei sale. Ramona și Alina Gabor și-au dus nepoata la mănăstire

Irina Columbeanu se bucură la maximum de timpul petrecut în România. Fiica lui Irinel Columbeanu se află în Bucovina, alături de surorile mamei sale. Ramona și Alina Gabor și-au dus nepoata în mai multe locuri superbe. De asemenea, cele trei au fost și la mănăstire, loc în care s-au și fotografiat pentru a imortaliza momentul.

Fiica lui Irinel Columbeanu s-a reîntors în România pentru prima oară din 2018, de când s-a stabilit în America. Irinuca a sosit în țara natală în data de 14 iunie și a fost așteptată la aeroport de tatăl său. Tot atunci, a sosit și Ramona Gabor, care a venit din Dubai pentru a fi alături de nepoata ei.

Irina Columbeanu se bucură de clipele petrecute în țara natală. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu a revenit în România, după 6 ani, și a vizitat mai multe locuri. Recent, ea a plecat prin Bucovina, alături de mătușile sale.

Ramona și Alina Gabor au dus-o pe nepoata lor și la o mănăstire. Cele trei au vrut să imortalizeze momentul, așa că s-au fotografiat în curtea lăcașului sfânt. În imagine, se poate observa că Irinuca și mătușile sale au purtat haine potrivite pentru a intra în biserică.

Irina Columbeanu și surorile Monicăi Gabor s-au bucurat și de câteva peisaje spectaculoase din Bucovina. Apoi, la lăsarea serii, au făcut grătar și s-au bucurat de timpul petrecut împreună.

Irinel Columbeanu și fiica sa au oferit un interviu special în cadrul podcast-ului „Fiță cu Adiță”. Irinuca a explicat atunci cât de dor i-a fost de tatăl ei și de șara natală. Mai mult decât atât, adolescenta a ținut să precizeze că s-a schimbat foarte mult.

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă, sunt foarte recunoscătoare și fericită că sunt din nou aici, după șase ani! E perfect momentul acesta. În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

N-aș fi reușit fără tatăl meu, a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare. Îți mulțumesc (n.r. spune către Irinel Columbeanu)! Știu prin câte ai trecut pentru mine și familia noastră”, a spus Irina Columbeanu, la „Fiță cu Adiță”.

„O iubesc foarte mult pe Irina! Bine ai venit în țara ta natală!”, a spus și Irinel Columbeanu, în interviu.