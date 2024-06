Irina Columbeanu muncește ca să-l ajute cu bani pe tatăl ei. Unde s-a angajat tânăra de 17 ani în America

Irina Columbeanu a venit în România pentru a-și vizita tatăl, pe Irinel Columbeanu. Fiica fostului milionar și a Monicăi Gabor a făcut dezvăluiri emoționante atunci când s-a întors în țară. Cum încearcă adolescenta să-și ajute tatăl care și-a pierdut toată averea?

Irina Columbeanu a împlinit cel mai mare vis al tatălui ei vineri, 14 iunie, când a revenit în România după șase ani. Revederea a fost profund emoționantă pentru amândoi. Au petrecut momente deosebite împreună, ba chiar au și făcut o escapadă la Cluj.

Cu toate că vizita Irinei se apropie de final, ea nu putea să se încheie revederea cu tatăl său fără a oferi un interviu memorabil. Adolescenta în vârstă de 17 ani a făcut declarații emoționante, menționând că încearcă pe cât de mult se poate pe Irinel Columbeanu, după ce acesta și-a pierdut toată averea.

Fiind invitată alături de tatăl ei în emisiunea „Fiță cu Adiță”, Irinuca a fost extrem de sinceră și a vorbit despre eforturile ei de a-l sprijini pe fostul milionar din Izvorani, care acum locuiește într-un azil din Ghermănești.

Irina Columbeanu lucrează într-un restaurant pentru a-și ajuta tatăl cu bani

Adolescenta a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că încearcă să-i trimită bani frecvent tatălui ei pentru a-l ajuta să-și plătească cazarea la azil.

Deși este ocupată cu studiile și cu numeroase proiecte și activități extrașcolare, Irina își găsește timp să lucreze și să câștige bani singură, la doar 17 ani.

„În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult. A fost o schimbare foarte bună și pozitivă, sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara …

Da, sunt hostess la un restaurant italian, dau meniuri și fac chestii d-astea, fac și eu niște bani și îi trimit tatălui meu. Îmi place să lucrez”, a mărturisit fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor, la emisiunea Fiță cu Adiță.

Mai mult, adolescenta în vârstă de 17 ani a dezvăluit ce carieră ar vrea să urmeze după ce termină colegiul în SUA. Se pare că Irinuca este foarte pasionată de științe și i-ar plăcea să urmeze cursurile unei facultăți de Medicină din Elveția.

„Da, vreau să merg la o școală probabil în Elveția de Medicină, sunt foarte pasionată de acest subiect și îmi place mult Știința, nu prea Matematica, dar încerc”, a mărturisit Irina Columbeanu, pentru aceeași sursă.



