Ramona Gabor, întâmplare bizară imediat după ce a pus la gât colierul de perle al mamei sale: „Eu nu cred în coincidențe”

Ramona Gabor a avut parte o de întâmplare total neașteptată de curând. Situația prin care a trecut are legătură cu cea care i-a dat viață și care, din nefericire, s-a stins mult prea repede, în anul 2013. Vedeta a povestit totul pe pagina sa de Instagram.

În august 2013, Ramona, Monica și Alina treceau prin clipe grele, după ce mama lor a murit. Femeia se afla în pelerinaj la Peștera Polovragi, din județul Gorj și după ce a vizitat lăcașul sfânt, la ieșire, a fost lovită de o bucată de stâncă de șapte kilograme, în cap. Din păcate, Veronica Bulai nu a mai putut fi salvată.

Fiicele sale au încercat tot timpul să îi păstreze vie amintirea, iar recent, Ramona Gabor a povestit pe rețelele de socializare o întâmplare emoționantă.

Mai exact, la 10 ani de la moartea mamei sale, șatena a decis să poarte unul dintre colierele acesteia la o întâlnire cu prietenele sale. Înainte să iasă din casă, vedeta a simțit că ținuta ei nu este completă și asta pentru că și-ar fi dorit să aibă și un inel de perle care să se potrivească cu bijuteria primită de la mama ei.

Surpriza a venit la scurt timp. După ce a ajuns la cină, Ramona Gabor a primit un cadou neașteptat.

„Astăzi am decis să port aceste perle, care au aparținut mamei mele. Este prima dată când le port de când ea a murit. În timp ce mă pregăteam, eu mă gândeam că… ar fi fost drăguț să am și un inel cu perlă, care să se potrivească cu colierul. Am mers la cină și… când am ajuns acolo mă aștepta un cadou. Am deschis cutia și asta a fost reacția mea, pentru că în cutie se afla acest inel cu perlă. Inelul mi-a fost dăruit de această femeie minunată pe care o iubesc atât de mult și care este ca o mamă pentru mine. Acest video este făcut după ce i-am dat o îmbrățișare lungă și un pupic sau doi sau trei”, a povestit vedeta.

Mai mult, sora Monicăi Gabor a dezvăluit că nu crede în coincidențe. Vedeta consideră că toate situațiile prin care trecem sunt menite să se întâmple, iar oamenii pe care îi cunoaștem sunt trimiși în viața noastră cu un scop: „Nu știu despre voi, dar eu nu cred în coincidențe. Unele lucruri sunt menite să se întâmple. Unii prieteni devin familia ta. Unii oameni sunt trimiși în viața ta de Dumnezeu cu un motiv”.

Din ce își câștigă Ramona Gabor existența în Dubai

Ramona Gabor a fost întotdeauna o fire ambițioasă. Și-a dorit mereu să își depășească limitele și condiția, iar la un moment dat, viața frumoasă pe care și-o dorea nu mai era doar un vis. De când s-a mutat în Dubai a început să aibă și mai mult succes. În cadrul unui interviu, tânăra a dezvăluit din ce își câștigă existența.

„Viața în Dubai este foarte bună, prin urmare mi-am construit majoritatea vieții de adult acolo, un oraș care este foarte sigur. De curând mi-am deschis un business. Am o afacere cu parfumuri, e brandul meu.

Sunt distribuite în mai multe magazine din Orientul Mijlociu. Personal, îmi doresc foarte mult să se dezvolte acest brand la nivel internațional, deși pe online în Europa merge foarte bine.”, a precizat Ramona Gabor.