Ramona Olaru, copilărie marcată de lipsuri! Cum arătau sărbătorile pentru asistenta de la Antena 1

Ramona Olaru se bucură de succes în plan profesional, iar acest lucru i-a schimbat complet viaţa. Tânăra s-a transformat radical de când a apărut în lumina reflectoarelor, însă drumul pe care l-a avut de parcurs nu a fost deloc uşor. Asistenta de la Neatza cu Răzvan şi Dani a recunoscut că în trecut s-a confruntat cu multe lipsuri, mai ales în perioada sărbătorilor.

Ramona Olaru apare mereu cu zâmbetul pe buze în faţa telespectatorilor, iar de cele mai multe ori reuşeşte să aducă bucurie pe chipul celor cu care interacţionează. Puţini sunt cei care ştiu, însă, că în sufletul său a ascuns, de-a lungul timpului, multe momente mai puţin plăcute prin care a trecut.

În cadrul unui interviu, frumoasa blondină a mărturisit că provine dintr-o familie modestă și că părinții săi nu își permiteau să îi ofere prea multe lucruri materiale. Mai mult, vedeta de la Antena 1 a recunoscut că în perioada sărbătorilor a fost marcată de lipsuri și că, de multe ori, aceste evenimente însemnau doar o masă în familie, fără cadouri.

Pe de altă parte, în momentul în care a crescut şi s-a maturizat, Ramona Olaru a înţeles cât de greu le-a fost părinţilor să o crească, din acest motiv le este recunoscătoare pentru că, fără ei, nu ar fi putut ajunge unde este astăzi.

„Nu am avut cea mai fericită copilărie, dar nici cea mai tristă, pentru că, la ce aveam la vremea respectivă, găseam fericire în ce aveam la vremea respectivă (…) Eu, practic, nu prea am avut de niciunele și atunci culorile pentru ouă erau din lucrurile naturale de prin grădină, ceapă, sfeclă roșie, chestii verzi de la nuci”, a spus Ramona Olaru, la Antena Stars.

Ramona Olaru: „Eu nu am avut haine noi niciodată”

În continuare, blondina a povestit că a fost nevoită să muncească de mică, iar atunci când a câștigat o sumă suficientă, și-a cumpărat tot îşi dorea.

„La noi, nu au existat cadouri. Poate doar foarte târziu sau dacă au existat, au fost de Crăciun. De Paște nu a existat această variantă de a primi cadouri în niciun fel. Ce iepuraș? Nici pe departe. Eu nu am avut haine noi niciodată, până să ajung să mi le cumpăr singură, până la 18 – 19 ani. Eu muncesc de pe la 12 – 13 ani, dar când am luat ceva mai mulți bani a fost pe la 16 ani, când mi-am cumpărat un rând de haine și îmi amintesc că am fost fericită”, a mai spus asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani.