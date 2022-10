Ramona Olaru e însărcinată? CANCAN.RO a ”înghesuit-o”, iar vedeta de la ”Neatza” a spus totul: ”Să-i dea gemene!” + Reacția lui Cazacu

Ar fi corect să spunem că Ramona Olaru a făcut furori la un eveniment monden desfășurat recent. Având în vedere în ce a fost îmbrăcată, co-prezentatoarea de la „Neatza” a făcut…furouri, căci asta a ales să pună pe ea seara, la mall. Nu a deranjat pe nimeni, ba din contră! Iubita lui Cătălin Cazacu a defilat prin fața camerelor de luat vederi fără lenjerie intimă, însă detaliul care a făcut audiența să șușotească a fost silueta Ramonei. Încă la locul lui, dar puțin ieșit în relief, abdomenul prezentatoarei TV a atras toate privirile. Zvonurile nu au fost infirmate de Ramona Olaru, care a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre eventualitatea de a avea un copil alături de partenerul său.

Mai în glumă, mai în serios, cunoscând istoricul lui Cazacu pe care îl clasifică drept „încărcat”, Ramona Olaru îi urează numai de dulce iubitului amorezat de sexul frumos. Așadar, să îi dea Divinitatea gemene lui Cazacu! Nu o spunem noi, e urare venită chiar de la Ramona.

„Ramona nu poartă lenjerie intimă!”

CANCAN.RO: Îmi spuneai mai devreme că ai ieșit la promenadă fără ce mai poartă oamenii pe ei în 99% din cazuri, când ies din casă…

Ramona Olaru: Cred că 100% din oameni, dar am uitat să îmi iau lenjerie intimă, că despre asta vorbim, abia aștept să văd titlul mare «Ramona nu poartă lenjerie intimă!».

CANCAN.RO: Doar azi?!

Ramona Olaru: Doar astăzi nu port lenjerie intimă, pentru că am avut o situație de criză. M-am îmbrăcat și m-am dezbrăcat de foarte multe ori, nu știam cu ce să mă îmbrac în această seară și până la urmă am găsit o rochie pe care am văzut-o eu că stă bine.

CANCAN.RO: E ceva ce nu stă bine pe corpul ăsta al tău?

Ramona Olaru: Nu cred!

CANCAN.RO: Tu care nici nu faci sală și nici nu te abții de la mâncare!

Ramona Olaru: Nu mă țin niciodată, am mâncat shaorma aseară!

„Când i-o da Dumnezeu, să îi dea gemene, că le merită!”

CANCAN.RO: Dintre tine și Cătălin, care a adus prima dată subiectul copilului în discuție?

Ramona Olaru: Nu cred că îmi mai amintesc care a adus prima oară, dar aveam glumele dinainte ca noi doi să fim împreună, pentru știi foarte bine, am fost prieteni. Și probabil mai în glumă, mai în serios, dinainte aveam discuțiile astea, că vreau un copil, îmi doresc un copil.

El la fel, «Vreau și eu!». Și când ne-am cuplat deja era o chestie normală pentru noi, «Haide, când facem copilul?! Hai, să dăm drumul la treabă!».

CANCAN.RO: Acum că vă aranjați și casa, că restructurați lucrurile acolo, trebuie să ne gândim dacă faceți cu albastru sau cu roz!

Ramona Olaru: Stai, că nu acum. Acum facem pentru noi, că până s-o prinde bebeluș, mai durează. Când s-o prinde, atunci facem camera. Noi vrem să fie cu roz! Amândoi vrem să fie cu roz! Când i-o da Dumnezeu, să îi dea gemene, că le merită!

CANCAN.RO: De ce spui asta, Ramona?

Ramona Olaru: Pentru toate pe care le-a făcut în viața lui!

