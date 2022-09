Cătălin Cazacu și Ramona Olaru trăiesc o poveste de dragoste plină de suișuri și coborâșuri. Au plecat în iarnă să petreacă sărbătorile împreună, s-au întors separați. Au postat iarăși în ipostaze tandre, apoi au șters pozele. Pare că roller coaster-ul emoțional este departe de se fi terminat, însă un lucru este cert – relația este securizată acum cu un inel. Cătălin Cazacu a lăsat în urmă viața de burlac și a cerut-o pe Ramona lui. Ce îi ține împreună pe cei doi, însă, explică prezentatorul de la „Antene”, în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Ei bine, „de vină” par a fi chiar activitățile uzuale ale unui cuplu gospodar, sau cel puțin așa rezultă din declarațiile lui Cătălin Cazacu. Entertainer-ul și-a făcut singur apariția la evenimentul de lansare a piesei lui Ruby alături de Alex Velea, din motive absolut juste. Ramona filma la mare, iar el, amorezat din fire, o aștepta să monteze împreună o mașină de splălat.

Nimic nu ar face Cătălin fără Ramona și asta se vede. Însă partea cea mai interesantă a interviului cu iubitul Ramonei a fost chiar momentul în care acesta a sunat la „Ramona Mea”, căci așa o are trecută în telefon. Dacă a răspuns sau nu prezentatoarea de la „Neatza”, vedeți chiar în video!

„Avem foarte multe lucruri de făcut!”

Reporter CANCAN.RO: Ce faci, Cătălin, și de ce ești singur în seara asta?



Cătălin Cazacu: Eu știu că tu ți-ai dori acum să îți spun: «Sunt singur pentru că m-a părăsit Ramona, pentru că sunt un nenorocit!». Dar suntem bine, suntem foarte bine, Ramona muncește, doar că muncim în două orașe diferite săptămâna asta. Este la mare, pentru că ei filmează prima săptămână la mare. Se întoarce acasă, de abia aștept să se întoarcă, vine acasă că avem foarte multe lucruri de făcut. Ne-a venit o mașină de spălat nouă și eu nu știu să o montez fără ea. Și de asta, de-abia o aștept!

Reporter CANCAN.RO: Eu am un amendament, dacă te iubea suficient, venea de la mare, monta mașina, stătea cu tine la eveniment și pleca înapoi, ce dacă dormea două ore?

Cătălin Cazacu: Corect, nu știu ce părere ai, dar noi nu suntem genul de oameni care montăm mașina doar o dată, noi o montăm de mai multe ori. Și mașina de spălat, nu o pui oriunde vrei, o pui aici, stă bine, nu stă bine. O pui lângă televizor, că electrocasnicele trebuie să stea unele lângă altele, că mai vorbesc între ele!

„Nu îmi trăiesc povestea după nimeni de acasă!”

Reporter CANCAN.RO: Asta e întrebarea mea, care dintre voi este cel care începe episoadele acelea „incomode”?

Cătălin Cazacu: Oamenii care se iubesc își arată iubirea. Noi ăștia suntem! Dacă eram niște falși, probabil cum lumea e obișnuită cu falșii care trăiesc în cuvântul ăla care începe cu «c» și se termină cu «at». Pozam și noi: «Ah, ce fericiți suntem!», dar noi nu suntem ăia, ăștia suntem, când suntem fericiți, suntem fericiți. Când suntem supărați, suntem supărați, noi nu ne trăim viața, că «Domnule, ce o să zică lumea?». Noi ne trăim viața ca și cum nu ne vede nimeni, sau nu că nu ne interesează. Noi ne trăim povestea noastră, nu îmi trăiesc povestea după nimeni de acasă. Nu îmi trăiesc povestea după cum mă judecă lumea, pentru că nimeni nu intră după ce se încheie ziua, cu mine în cameră să doarmă, doar femeia aia. Și contăm doar noi doi!

Reporter CANCAN.RO: Cum a fost momentul în care i-ai pus inelul pe deget, pentru că deja mi se pare o presiune în plus, ai simțit presiunea asta?

Cătălin Cazacu: A fost un moment frumos, senzațional, un moment pe care mi l-am dorit de foarte mult timp, un moment pe care la un moment dat o să îl dezvăluim cap-coadă, pentru că e păcat, îl am aici, e în telefon. Deși am fost amândoi, ea n-a știut nimic, n-a simțit nimic, nimic absolut. N-a fost nimic plănuit, a fost o chestie pur de moment, chiar sunt mândru și îl consider unul dintre cele mai frumoase momente!

