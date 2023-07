Ramona Olaru e istorie! Cătălin Cazacu și-a arătat actuala parteneră. Cum arată iubita fostului campion la motociclism

Pe data de 23 iulie, Cătălin Cazacu le-a dat de înțeles fanilor de pe rețelele de socializare că singurătatea lui s-a terminat. Vedeta s-a afișat cu o șatenă misterioasă, după luni bune în care a ținut secretă viața lui sentimentală.

După despărțirea de Ramona Olaru, Cătălin Cazacu a preferat să fie extrem de discret cu privire la partidele lui amoroase. Într-un interviu pentru CANCAN.RO, recunoștea, în urmă cu o lună, că nu doarme singur și are parte de amor, dar n-a avut să-i divulge identitatea partenerei. (VEZI AICI DETALII).

În prezent, după o lună de așteptare, a arătat-o pe cea cu care se iubește, dar n-a vrut să-i lase chipul la vedere.

Ce spunea Cătălin Cazacu despre o posibilă relație

În cadrul unei intervenții televizate, fostul campion la motociclism spunea că a învățat din greșelile relațiilor anterioare. De asemenea, a negat informațiile apărute în presă și legătura cu femeile cu care s-a tot afișat, după despărțirea de Ramona Olaru.

„Ca să se schimbe (situația sentimentală, n.r.) ar trebui să fie ceva foarte drăguț. După o anumită vârstă, în jurul femeilor te porți ca și câinele care a m-ai luat bătaie. Eu am învățat din greșeli, pare foarte ciudat când vine vorba de mine și încerc să nu le repet. Nu știu despre ce vorbești, eu nu citesc (controversele amoroase care au apărut, n.r.).

Am pretenția de la oamenii care mă cunosc, deși citesc, să știe adevărul. Eu ca bărbat am datoria să tac din gură, consider că lucrurile sunt clare, pentru oamenii care mă cunosc. Cine știe, fiecare aruncă vorbe, cine poate. Eu îmi văd de treabă”, spunea Cătălin Cazacu, la Xtra Night Show.