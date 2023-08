Ramona Olaru sparge banii în vacanțe, dar stă în chirie! Adevăratul motiv pentru care vedeta de la Antena 1 nu are propria locuință

După un sezon plin, Ramona Olaru a intrat într-un concediu bine meritat. Asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani are o agendă destul de încărcată în ceea ce privește vacanțele. În urmă cu doar câteva zile blondina se afla în Cappadocia, Turcia, de unde urmează să plece către alte destinații. Vedeta de la Antena 1 nu se uită la bani, scoate oricât din buzunar pentru plăcerile sale, dar cu toate acestea a preferat până acum să locuiască în chirie. În cadrul unui interviu recent tânăra a mărturisit care este motivul.

Ramona Olaru pare că și-a găsit în sfârșit echilibrul. După câteva relații care nu au avut un final fericit, blondina a decis că este momentul să își îndrepte toată atenția către propria persoană și să facă tot ceea ce îi place. Drept urmare, vara aceasta nu a stat mai deloc pe acasă și asta pentru că a tot fost plecată în vacanțe.

„Am foarte multe vacanțe, cred că stau acasă maximum 6 zile adunate, în rest sunt plecată. Am fost în Turcia, apoi stau vreo 10 zile în Mykonos, apoi Ibiza și Capri”, a declarat Ramona Olaru, pentru Unica.

Chiar dacă a cheltuit destul de mulți bani în destinațiile exotice în care a fost, blondina mărturisește că are în plan să își achiziționeze un apartament. Până acum nu s-a gândit la acest lucru, dar se pare că acum vrea să se așeze la casa ei. Cu toate acestea, vedeta nu se grăbește să își achiziționeze o locuință pentru că își dorește un loc special, pe gustul său.

„Încă se lucrează la lucrul acesta. Lucrurile merg foarte bine. Eu stau momentan cu chirie. Strâng bani să-mi cumpăr apartament, lucrez la lucrul ăsta, sunt pe drumul cel bun. Cred că până la finalul anului se rezolvă. Îmi doresc să fie perfect ca pentru mine”, a mai spus vedeta.

Ramona Olaru a apelat la psiholog din cauza foștilor parteneri

Deși lucrurile nu au mers așa cum ea a sperat, Ramona Olaru nu se consideră o persoană ghinionistă în dragoste. Blondina consideră că are o călătorie de făcut, în urma căreia va dobândi anumite învățături.

De altfel, mărturisește că a ajuns și la psiholog din cauza foștilor parteneri. Acest lucru a ajutat-o să descopere multe lucruri despre ea, dar și să înțeleagă mai bine stările pe care le are și situația prin care trece. Asistenta de la Antena 1 mărturisește că a ajutat-o foarte mult acest lucru, motiv pentru care le mulțumește foștilor parteneri.

„Nu sunt ghinionistă, încă o dată! Sunt chiar norocoasă, am o călătorie de făcut, de plătit probabil ceva și de învățat altceva. E chiar noroc tot ce se întâmplă. Mă pregătesc pentru ce e mai bun! (…) Da, am fost înșelată. Când mi-a fost clar acest lucru, am plecat. Și da, am ajuns și la psiholog, unde încă merg, și le mulțumesc pentru asta lor! M-au ajutat enorm”, a spus Ramona.