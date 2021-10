Ramona Păuleanu a vorbit despre drama prin care trece fiul ei născut prematur: ”Luptă de pe patul de spital....”

Ramona Păuleanu trece prin clipe de cumpănă la 6 luni dinstanță de când a devenit mamă pentru prima dată. Se spune că în viață nu le poți avea pe toate, iar celebra prezentatoare de la meteo a simțit pe propria piele cum viața îi joacă feste. Ramona Păuleanu a adus pe lume doi copii prematuri, iar viața băiețelului este în mâna medicilor.

Luca și Alexandra au dorit să-și cunoască mămica mai devreme. Gemenii s-au născut prematur în urmă cu 6 luni, Alexandra a ajuns în sânul familiei, însă Luca a rămas în continuare în grija medicilor. Ramona Păuleanu a avut un moment de vulnerabilitate și s-a confesat urmăritorilor de pe rețelele de socializare, despre așteptarea care nu se mai sfârșește:

”Astăzi piticii mei fac 6 luni. 6 luni în care am fost cea mai nenorocită ființă și cea mai fericită. În care am realizat că în trecut m-am agitat prea mult și am dat prea multă importanță unor lucruri insignifiante. Că până la ei nu am iubit niciodată cu adevărat. Că poți plânge și de bucurie. Că te topește un zâmbet sau un sunet.

Că pot renunța la mine și pot duce poveri pe care nu-mi închipuiam că le pot duce. Că se poate și fără somn. Că e greu. Că-ți dai viața pentru ei. Că universul meu e mai mic, dar mai împlinitor. Abia aștept să fac poze cu amândoi, acasă. Cu Luca al meu și cu Alexandra mea”, a scris Ramona Păuleanu pe Instagram.

Fiul Ramonei Păuleanu s-a infectat cu o bacterie din spital

Ramona Păuleanu trece prin cea mai grea perioadă din viața ei și așteaptă cu nerăbdare ca toată familia sa fie completă.Vedeta a povestit tot chinul prin care a trecut, cu atât mai mult că fiul său a luat o bacterie din spital, care l-a destabilizat complet:

„Luca luptă în continuare, de pe patul de spital, iar peste fragilitatea inițială a venit și o bacterie contractată din spital, care l-a destabilizat complet. ‘Iar peste toată fragilitatea asta, o bacterie luată din spital l-a destabilizat complet, luptând și în momentul de față să se facă bine. Sistemul ăsta l-a salvat și l-a prăpădit.

Dar are o forță si o tenacitate pe care nu le credeam capabile la o mână de om. Înțeleg că așa sunt ăștia mici, mult mai puternici decât noi, dovadă că a fentat de 3 ori moartea. Dar iată că au trecut 5 luni și nu știu câte vor mai trece până îl voi vedea acasă, lângă mine, lângă sora lui”, a spus Ramona Păuleanu.

”Nu pot explica ce este în sufletul meu”

Credința în Dumnezeu i-a fost pusă la îndoială, venirea pe lumea a gemenilor a apropiat-o de Dumnezeu, Ramona Păuleanu trăiește stări și sentimente pe care nu le-a mai experimentat până acum. Tot universul se învârte în jurul celor doi copii și cel mai probabil, multe întrebări își vor găsi răspunsul la momentul potrivit :

”Sper doar ca de primul lor Crăciun să îi am acasă pe amândoi, lângă mine. Nu vă pot explica ce este în sufletul meu. Știu doar că, oricât de dur ar suna, nimic nu m-a apropiat și m-a îndepărtat de Dumnezeu ca perioada asta. Că aș da orice să-i pot lua suferința.

Că ochii lui mi s-au întipărit în suflet. Că m-aș arunca deasupra lui, că m-aș transforma într-un scut uman ca să-l ascund și protejez de toate. Că am blamat soarta, sistemul, că m-am autoblamat, că n-am putut să încetez sa mă întreb de ce eu. Mare dreptate are cel care a spus că orice, numai mamă să nu fii.

Și numai copil să nu fii, aș adauga, când în loc să îl bucuram, să îl facem să zâmbească, să îl ținem în brate și să-l iubim, el este într-un spital, și nu cunoaște altceva. Am revenit să vă spun că în toată durerea mea, în tot răstimpul ăsta, m-am gândit la toate mamele și toți părinții care își au puii bolnavi. Să ne întărească Dumnezeu”, a mai scris Ramona Păuleanu.

