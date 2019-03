Rapperul R. Kelly, arestat! “Am fost asasinat. Am fost îngropat de viu!”

Rapperul R. Kelly a fost arestat miercuri, pentru a doua oară în ultimele două săptămâni, la câteva ore după ce a dat un interviu CBS în care a negat acuzaţiile de abuz sexual asupra minorilor.

Kelly se află în custodia poliţiei din Chicago pentru că nu a plătit peste 161.000 de dolari pensie alimentară pentru cei trei copii ai lui cu fosta soţie, Andrea Kelly, scrie Reuters.

Pentru a ieşi din închisoare, el trebuie să plătească întreaga sumă.

Următoarea audiere a lui Kelly privind pensia alimentară este programată pentru 13 martie, iar cea privind acuzaţiile de agresiune sexuală, pe 22 martie.

În vârstă de 52 de ani, R. Kelly a pledat nevinovat privind acuzaţiile de agresiune sexuală, la finalul lunii februarie, aduse de patru femei, dintre care trei, adolescente. Aceste invinuiri au fost aduse după ce alte şapte femei, inclusiv fosta lui soţie, au vorbit într-un documentar realizat de Lifetime şi l-au acuzat de abuz emoţional şi sexual, anunță news.ro.

El a petrecut o săptămână în închisoare înainte de a plăti o parte din cauţiune, de 100.000 de dolari, pe 25 februarie.

„Am fost asasinat. Am fost îngropat de viu”, a spus el printre lacrimi într-un interviu difuzat miercuri de CBS. „Nu am făcut lucrurile astea! Ăsta nu sunt eu! Lupt pentru nenorocita mea de viaţă!”, a spus el sărind în picioare de pe scaun.